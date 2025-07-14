海洋熱浪與颱風交互作用揭密 中大研究新發現登國際期刊

颱風通過前後7天的海洋熱浪等級的變化：（a） 不同區域（ECS東海、SCS南海及WP西北太平洋）、（b） 不同颱風強度及（c） 不同颱風強度變化情形。（許伯駿提供）

2025/07/14 09:34

〔記者林曉雲／台北報導〕氣候變遷導致海洋溫度上升，極端天氣頻率增加，對每年颱風頻傳的台灣，了解海洋熱浪與颱風交互作用變得異常重要。國立中央大學太空及遙測研究中心助理教授許伯駿與博士候選人阮喬艷（Nguyen Thi Kieu Diem），深入研究海洋熱浪對颱風的效應，透過衛星觀測揭開新視角，發現各颱風之間的變異性明顯，颱風通過前的海域存在高海洋熱含量的熱結構常被視為有利條件，但實際上僅約40%的颱風因此增強，顯示其他海氣因素仍扮演關鍵角色，近期分別刊登於國際期刊「Remote Sensing」與「Journal of Marine Systems」。

許伯駿說明，在國科會支持下深入探討海洋熱浪（MHWs）與海洋熱含量（OHC）對西北太平洋與東海地區颱風強度演變的影響，為改進複雜海氣交互預測模式，以及防災減災規劃與氣候風險評估提供重要科學依據。

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研究團隊整合衛星海表溫度資料與三維再分析海洋資料，總計分析超過1000個颱風樣本與多起關鍵個案，揭示海洋熱量（MHW）與海洋熱含量（OHC）對颱風強度具有「雙重效應」非線性交互關係。研究顯示，在颱風通過後，海洋熱浪的等級會顯著減弱甚至消散，且颱風越強，消散效應越明顯，然而即使存在海洋熱浪，颱風強度仍可能減弱，顯示熱浪並非增強颱風的保證條件。

許伯駿指出，海洋熱浪可提高颱風發展初期的海表溫度與上層熱含量，為颱風快速增強提供能量來源，但當颱風進入熱浪區域後，伴隨的強風與垂直混合作用會造成海表顯著冷卻，誘發熱量垂向輸送，使原本的熱浪結構迅速瓦解，反映出海洋與颱風之間高度動態複雜的互動機制。

研究團隊分析1993至2022年間，共有91個颱風穿越東海，其中30個發生強化，這些強化的颱風通常經歷相對較高的海表溫度與平均海洋熱含量；相比之下，未增強的颱風對應的海洋條件較低，然而各颱風之間的變異性明顯，雖然颱風通過前的海域存在高海洋熱含量的熱結構通常被視為有利條件，實際上僅約 40%的颱風因此增強，顯示其他海氣因素仍扮演關鍵角色，這些知識將對防災減災規劃與氣候風險評估建構重要的基礎。

颱風在東海強度變化與其存在海洋熱浪強度的關係。（許伯駿提供）

中央大學太空及遙測研究中心助理教授許伯駿（右）及博士候選人阮喬艷（左）研究海洋熱浪對颱風的效應，透過衛星觀測揭開新視角。（中大提供）

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