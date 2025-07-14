颱風不只一個！模擬曝離台不遠 吳德榮：威脅不可輕忽

今多雲時晴仍炎熱；水氣略增，午後山區有局部雷陣雨。（資料照）

2025/07/14 09:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（14日）晨各地區平地的最低氣溫約在23至26度之間，今多雲時晴，水氣略增，午後山區有局部雷陣雨，明起至週四（15-17日）天氣型態類似，週末天氣變化則與「熱帶系統」的動向有關，需再觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（14）日多雲時晴仍炎熱；水氣略增，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。各地區氣溫為：北部26至35度、中部24至36度、南部24至35度、東部23至37度。

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明日起至週四（15至17日）晴午後多雲仍炎熱，中南部清晨因有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。週五（18日）西半部午後有局部短暫雷陣雨，東半部晚起水氣增多，轉有局部陣雨的天氣，週六、下週日（19、20日）與「熱帶系統」的動向有關，需再觀察。

目前輕颱「百合」 將偏北前進，掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。而週五起季風低壓逐漸北移，離台灣並不遠，對台的威脅，絕不可輕忽；模擬還顯示，還有另一熱帶系統在台灣東側海面活動，各國模式皆還在調整中，仍需密切觀察。

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