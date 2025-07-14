「全台最美制服」在這所高中！吸引韓人氣女團、UniGirls紛紛穿上

韓國人氣女團aespa。（資料照）

2025/07/14 09:40

〔記者王姝琇／台南報導〕家齊高中女版制服以海軍領配深藍色百褶裙，辨識度高，也是全國高中制服票選冠軍。韓國人氣女團aespa成員Winter（金旼炡）、Karina（劉知珉）以及統一獅UniGirls，近日都穿上家齊高中制服亮相，掀起討論熱潮。

家齊高中制服早在2017年就曾被自由電子報相中並加以報導，制服採用藍色海軍領，被師生暱稱為「小藍藍」，還有國中生為了穿上這套制服，努力讀書就是要讀家齊。這套制服參加全國高校制服的網路票選活動，不僅連續3年獲得超高人氣支持，也曾獲選為「最萌女校服」。

請繼續往下閱讀...

校服我最正》台南家齊「小藍藍」 水手服如漫畫般夢幻

12日統一獅主場比賽，UniGirls啦啦隊韓籍新成員文惠真、安惠志驚喜穿上家齊高中制服登場，展現可愛活力，也勾起校園回憶。同日，金旼炡現身活動，也換上繡有「金旼炡」中文名的學生制服，這套制服也正是家齊高中制服，是由粉絲訂製致贈。隔天（13日），劉知珉也在社群平台Threads貼出穿上家齊高中制服的照片，讓家齊高中制服再度成為話題。

家齊高中制服採用藍色海軍領，被師生們暱稱為「小藍藍」，還有學生為穿上這套制服，堅持就是要讀家齊；而這套制服更是全國高校制服網路票選活動冠軍，榮獲「全台最美制服」之稱。

此次校服不僅出現在球場，成為啦啦隊成員服飾，也吸引韓籍女星換穿、曬美照，不僅讓粉絲直呼「像真的高中生」、「制服再次出圈」、「想當她學弟妹」，更展現另類文化交流。

統一獅UniGirls韓籍新成員文慧真換穿家齊高中制服登場。（統一獅提供）

韓國人氣女團aespa成員金旼炡穿上家齊高中制服，粉絲直呼「像真的高中生」。（圖擷取自家齊高中點點滴滴2.0臉書）

aespa劉知珉穿上家齊制服，氣質甜美彷彿學生時期的鄰家女孩。（圖擷取自家齊高中點點滴滴2.0臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法