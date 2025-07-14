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    史瓦帝尼外籍生20餘人積欠學費 大葉大學助延期與提供工讀機會

    大葉大學傳出外籍生積欠數萬元註冊費及住宿費，面臨退學與無宿舍可住的窘境。（資料照）

    大葉大學傳出外籍生積欠數萬元註冊費及住宿費，面臨退學與無宿舍可住的窘境。（資料照）

    2025/07/14 09:26

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大葉大學近日爆發外籍生欠學費緊急事件，20多名來自史瓦帝尼的學生因獎學金條件變動及個人經濟狀況，積欠數萬元註冊費及住宿費，面臨退學與無宿舍可住的窘境。校方針對此事已向教育部申請延期繳費至7月31日，並積極協助學生媒合工讀機會，以解決財務困境。

    據了解，約20名史瓦帝尼學生就讀大葉大學1至2年，近期因累積欠費，收到校方催繳通知。學生投訴，未繳費者自6月27日起遭宿舍門禁鎖卡，暑期住宿須另繳費，否則須搬離，若7月底前未繳清恐遭退學。學生不滿向教育部陳情，並控訴校方未兌現獎學金承諾，導致經濟困境。

    校方指出，依各大專院校作法，每學期住宿期限為18週，未申請暑期住宿者須自行搬離宿舍，部分學生已申請暑期住宿並繳費，但仍有未能達成的情況，為此，校方自2月起已四度召開會議討論，並由導師輔導，最後決定將繳費期限延至7月底，只要如期繳費即可續讀。

    校方表示，校方學校理解部分學生經濟困難，採取彈性措施，同時積極推動學生參與工讀，包括美語補習班、全聯福利中心及建大輪胎等工讀面試，但部分學生因個人原因選擇放棄面試機會或錄取後未能持續工讀。

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