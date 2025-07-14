來都來了！台南「紅姐」早餐池魚之殃 網友湧Google評論刷整排

近期網路「紅姐」迷因爆紅，台南這間「紅姐早餐店」的Google評論頁面也意外被網友灌爆，留下五星好評並留言「來都來了」。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2025/07/14 09:47

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京近期爆出38歲男子扮女裝化名「紅姐」，在網路誘騙男性約砲，並偷拍影片牟利，引起軒然大波。這波「紅姐」風波引起許多網紅模仿，讓「紅姐」成為近期最熱迷因，連最近五月天在台北大巨蛋演唱會上也多次拿來開玩笑；台南市新營區一間「紅姐早餐店」也意外被「波及」，許多網友前往該店Google評論留下五星好評，卻刷一排留言「來都來了」，讓人哭笑不得。

「紅姐」騙砲並偷拍影片上傳至網路牟利，高達上千名男性「受害」，其中幾位「受害者」還被網友依照穿著特徵、對話被封為「四季哥」、「來都來了哥」等。其中這位「來都來了哥」，外型高大且留著鬍鬚，到場後懷疑「紅姐」是男的，雖然確定「紅姐」是男的，仍想說「來都來了」，試圖和「紅姐」完成約砲。

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就在「紅姐」迷因在網路上發酵之際，網友發現台南市新營區有一家「紅姐早餐店」與紅姐撞名，有不少網友紛紛到該店家的Google評論留下五星好評，並刷一排經典台詞「來都來了」，顯現近期「紅姐」的爆紅威力。

台南的「紅姐早餐店」意外爆紅，網友刷一排「來都來了」留言。（圖擷取自Google Map評論）

台南的「紅姐早餐店」意外爆紅，網友刷一排「來都來了」留言。（圖擷取自Google Map評論）

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