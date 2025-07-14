致力創作獲藝廊簽約畫家 慢飛青年楊浚新追尋自立夢

有輕度障礙的慢飛青年楊浚新在美善基金會從事清潔打掃工作。（記者王俊忠攝）

2025/07/14 09:06

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南市美善社福基金會服務的心智障礙青年楊浚新，因理解力較弱8歲時接受療育鑑定後領取手冊，與家人旅美，高中畢業後返台，由於無法適應庇護工場，進入美善工作坊接觸神父吳道遠推動的「表現畫」，出現改變契機，沉浸繪畫創作並參展、相繼在大小賽事獲獎，之後得到藝廊青睞成為簽約畫家，還獲得基金會庶務工作，實現獨立生活的夢想。

浚新在旅美期間，因文化思想開放多元，讓他對自己未來有高度期待，在美高中畢業返台後，因輕度障礙的限制，讓他無法適應庇護工場，2011年美善基金會成立崇美工作坊，當時20餘歲的浚新因緣際會入坊、開始這段提升自己作業技能與自立能力的成長旅程。

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個性有些執著、加上認知與理解力較弱，導致誤解語意，讓浚新在工作坊內與夥伴、教保員互動曾產生摩擦，對外界充滿防備之心，難以跟其他心智障礙青年共融與生活。且因浚新對自己服裝儀容相當講究，在從事清潔工作學習之初，與其內心期待有落差，讓他產生抗拒心態、難以適應。但在工作坊社工與教保員10多年陪伴引導下，他慢慢調適與改變，逐步建立責任感，歷經漫長歲月。

改變的契機來自畫筆，美善基金會創辦人吳道遠神父長期推動「表現畫」，希望心智障礙青年能用畫筆描繪內心世界、向大眾展現自我。浚新開始沉浸創作、將對信仰的熱忱用繪畫分享，藉由不同媒材的練習逐漸發展出獨特的繪畫風格，他並向教保員表達想參展的夢想。因為創作讓他情緒更穩定，啟動正向循環，家人也從過去的擔憂轉為支持；美善基金會也多次為心智障礙青年舉行創作展。

在各種大小繪畫賽事中，浚新越畫越有心得與自信，從中汲取正向與面對困境的養分與勇氣，在多項賽事屢獲佳績，更在2024年全國心智障礙者才藝競賽─成人繪畫組中以「我要當牧師」作品獲得特優獎。

筆觸細膩、色彩豐富又擁有獨特畫風的浚新，在2022年就受到一向關懷心智障礙青年的光之藝廊青睞，成為該藝廊簽約畫家，藝廊會協助推廣浚新的畫作，是浚新藝術生涯的新里程碑。浚新說，創作是自己的最愛，但能自立生活更是他長遠的目標。

今年初，美善基金會要聘雇庶務工作人員，在教保員推薦下，浚新積極爭取，經過學習與面試，終於獲得錄取。浚新表示：「我想要獨立生活」，這是他心中堅定的信念與對未來的憧憬，如今34歲的浚新透過創作向世界表達其價值，從抗拒清潔工作到擁抱挑戰；從封閉防備到社會共融，他用行動證明障礙青年也能邁向夢想、人生有無限可能。

有輕度障礙的慢飛青年楊浚新在美善基金會從事清潔打掃工作。（記者王俊忠攝）

有輕度障礙的慢飛青年楊浚新專注作畫。（記者王俊忠攝）

專注繪畫創作的慢飛青年楊浚新在第十三屆育成繪畫比賽成人組中摘下第一名佳績。（圖：美善基金會提供）

慢飛青年楊浚新（左一）在創作展中導覽介紹其畫作的創作理念。（圖：美善基金會提供）

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