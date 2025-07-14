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    市府「包場」高雄車站 K-POP快閃為8/9國際街舞賽暖身

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃。（青年局提供）

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃。（青年局提供）

    2025/07/14 09:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府商借台鐵高雄車站下沉廣場舉辦系列活動，首場「K-POP快閃」昨上陣就吸引大批民眾留步觀賞；高雄市青年局長林楷軒指出，這是為8月9日「國際街舞賽」暖場。

    青年局長林楷軒表示，為呼應8月12日國際青年日，今年的「雄爭舞鬥國際街舞大賽」提前在8月9日舉辦。昨天則在高雄車站舉行「K-POP快閃」，不僅為賽事預熱，也是高雄車站在落成啟用後，高市府各局處首場在車站下沉式廣場（南側）舉行的活動。

    林楷軒指出，期盼透過青春洋溢的舞蹈結合K-POP文化號召力，讓市民與遊客體驗街舞魅力，進一步點燃港都街舞文化與觀光熱潮，為高雄注入躍動青春的城市活力。

    快閃活動由鳳新高中韓舞社開場，動感十足的韓舞表演瞬間吸引眾人目光，隨後上場舞者聽到播放的熟悉旋律後，都陸續進入舞台區展現帥氣俐落舞步，為時約1小時快閃活動，吸引大批民眾觀賞，打響高市府包場高雄超站口碑。

    青年局說明，「雄爭舞鬥國際街舞大賽」邁入第五屆，每年都吸引眾多街舞好手齊聚較勁，透過音樂與舞蹈的張力鼓勵青年勇於展現自我、建立自信，今年賽事預計吸引逾500位國內外選手參賽，邀請13位擁有國際裁判資格的評審共襄盛舉，並規劃三大重點賽事與多場精彩表演，邀請市民朋友8月9日共襄盛舉。

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃，吸引大批民眾觀賞。（青年局提供）

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃，吸引大批民眾觀賞。（青年局提供）

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃。（青年局提供）

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃。（青年局提供）

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃。（青年局提供）

    高市青年局在高雄車站下沉廣場舉辦K-POP快閃。（青年局提供）

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