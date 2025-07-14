漁船擱淺漏油恐污染南灣 最高可罰3000萬

該船在維修區再度漏油，且船主未依規定採取防範措施。（墾管處提供）

2025/07/14 08:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東南灣海域日前因丹娜絲颱風發生「恆豐什」號漁船擱淺事件，雖於13日拖至後壁湖漁港上架待修，卻接連傳出漏油情事，引發遊客健康疑慮。屏東縣環保局證實，該船不僅在南灣海域洩漏輕柴油，船主更未採取防制措施，導致後壁湖漁港海面遭油汙污染，已違反《海洋污染防治法》，最高可罰3000萬元。環保局已緊急拉設攔油索控制污染，後續將持續監控並依法嚴辦。

漁船11日晚間擱淺南灣後，潛水客12日在社群媒體發文指出，水下瀰漫濃重油味，衝浪時眼睛甚至因接觸油汙而模糊，幾乎失明，嚴重影響遊客戲水安全。墾丁國家公園管理處表示，12日下午確實發現船舶有些微輕柴油外洩，但因其易揮發，初判對環境影響有限，13日現場已無明顯油汙。然而，遊客的親身經歷顯示，油汙對人體健康的威脅不容小覷，當地熱門景點的生態與遊憩品質蒙上陰影。

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13日中午，屏東縣環保局巡查南灣時，目視未見油花，漁船也已被拖至後壁湖漁港上架。不料，當日下午4時許，墾管處通報該船在維修區再度漏油，且船主未依規定採取防範措施，導致輕柴油污染海面。環保局痛批，船主未善盡責任，致油汙擴散，嚴重違反《海洋污染防治法》第33條第1款，依法可處30萬至3000萬元罰款，顯示主管機關對海洋污染零容忍的態度。

12日下午確實發現船舶有些微輕柴油外洩進行採樣。（墾管處提供）

該船在維修區再度漏油，且船主未依規定採取防範措施。（墾管處提供）

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