不一樣的恆春半島觀光！保力溪生態療癒獵人學校吸睛

保力溪生態療癒獵人學校吸睛。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/14 08:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕說到恆春半島旅遊，許多人腦海中浮現的可能是陽光、沙灘與海景，但這兩天保力社區與嘉義大學生態森林系聯手打造的「生態療癒獵人學校活動」，卻帶來截然不同的視野。這場活動結合傳統漁獵文化與生態調查實務，上網開放報名當天中午65個名額即額滿，顯示民眾對這類深度體驗的熱烈需求，讓恆春半島的旅遊增加更多可能。

活動首日參與者先聆聽嘉義大學團隊講解保力溪自然生態，並親身參與水域籠具實作，感受傳統捕魚智慧。下午則由獵人耆老陳春成老師傳授漁獵方式，接著DIY木炭筆製作，讓人彷彿回到祖先生活的年代。晚上還有夜間生態觀察與森林療癒，落山風解說工作室與南十字星工作室的專業導覽，讓人沉浸在星空與大自然的交響中，展現社區深厚的文化底蘊。

請繼續往下閱讀...

第二天行程轉往社區導覽，由保力社區人員帶領，深入探訪地方故事，午餐更享用地道海鹽豆腐風味料理，搭配活動回饋座談。隨後，三軍聯訓演習場保力山射擊場導覽，讓參與者一窺軍事與自然交融的獨特景致。這不僅是旅遊，更是與社區居民共同書寫記憶的過程，展現保力不為人知的多元面貌。

身兼導覽員的保力村長張明文說，這場活動在農業部農村發展及水土保持署與屏東縣政府支持下，最大亮點在於它跳脫傳統觀光框架，將生態教育、傳統技藝與社區互動融為一體。從割稻飯到夜宿林場，參與者不僅是遊客，更是文化傳承的見證者。保力溪作為「母親之河」，承載了世代的記憶，這兩天的行程讓人深刻體會到，真正的旅遊價值不在於速食式打卡，而在於與土地的對話。

獵人耆老傳授漁獵方式。（記者蔡宗憲攝）

獵人耆老傳授漁獵方式。（記者蔡宗憲攝）

民眾對這類深度體驗很有興趣。（記者蔡宗憲攝）

餐點也是享用地道海鹽豆腐風味料理。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法