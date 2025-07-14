07/14 各報重點新聞一覽

因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高四千元。（資料照）

2025/07/14 06:57

自由時報

全民減稅 明年綜所稅免稅、薪扣額將調高 預估各調升4千及8千元

全民減稅又來了！因物價漲幅達調整門檻，明年度綜所稅免稅額可望調高四千元、至十．一萬元，標準扣除額調高五千元、至十三．六萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額調高八千元、至二十二．六萬元，綜所稅課稅級距及退職所得免稅額也將調高。財政部預計年底公告實際調整情況，後年五月申報明年綜所稅適用，全國六九七萬申報戶均可受惠。

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藍營發動唯一罷綠投票案失敗 南投罷免民進黨議員 未通過

國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票，同意罷免票佔廿一．二六％，未過廿五％門檻，宣告罷免失敗，這也是這次大罷免，全國唯一進入三階罷免民進黨民代的選區。陳玉鈴強調，會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。

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漢光41號操演 守護空防安全 人攜式刺針飛彈首曝光

國防部長顧立雄昨視導海軍陸戰隊防空部隊在「漢光41號」實兵演習作戰演練，人攜式刺針防空飛彈照片也首度曝光。防空部隊於極短時間內完成接戰程序，透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈等建制武器，守護空防安全；軍方人士說明，此批人攜式刺針防空飛彈是透過軍援管道獲得。

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聯合報

大罷免倒數2周 盧秀燕轟賴總統「為什麼不把力氣用於救災」

大罷免投票進入倒數兩周，藍營巨頭昨天在雙北為多名藍營立委站台，火力全開怒批賴清德總統。台中市長盧秀燕說，賴總統五月就職周年，七月就「放青鳥出來」搞罷免，這叫「總統不搞正事，專搞鳥事」，「為什麼不把力氣用於救災？怎不帶著黨公職進駐災區？」南台灣災情嚴重，賴總統姍姍來遲，上周五才去台南勘災，卻要停電災民自力救濟、自求多福。

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巡迴採訪-直擊民意最前線／政黨對決 催罷免不同意票

賴清德總統下達動員令後，罷免正式進入政黨對決，國民黨主席朱立倫說，每一席都不能掉，「要對賴總統投下不同意票」。中選會公告七月十六日至廿五日將舉辦公辦電視罷免說明會，七月廿二日前將公告罷免投票人數，七月廿六日投開票。

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中國時報

不能都靠國軍 急派替代役救災

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後首個周末終於放晴，重災區民眾加緊清理受創家園，但偏鄉人口老化嚴重，家園殘破，老人家難以清運整修，暗自垂淚。副總統蕭美琴13日南下嘉義，她呼喚年輕人返鄉幫阿公阿嬤重整家園。內政部昨宣布，14日起至17日調派剛從警大與警專畢業、正在接受替代役訓練的役男，初步規畫1350人前往台南市、嘉義縣市與雲林縣，加速協助災後復原。

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罷免南投議員陳玉鈴 失敗

全台首件民進黨籍南投縣第四（竹山、鹿谷）選區議員陳玉鈴罷免案，13日完成投開票，因同意票未達原選區選舉人總數25％，罷免案不成立。陳玉鈴說，她將深切檢討，努力增加鄉親對她的信任，並將重啟大罷免活動，力拚726、823大罷免。藍軍表示，將重整旗鼓，反對823藍委馬文君與游顥的罷免案。

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國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案昨投票，同意罷免票佔廿一．二六％，未過廿五％門檻，宣告罷免失敗；陳玉鈴強調，會繼續投入大罷免，終極目標希望罷免親共立委，終止國會亂象。（記者陳鳳麗攝）

國防部長顧立雄昨下午視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，國防部也首度曝光人攜式刺針防空飛彈。（國防部提供）

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