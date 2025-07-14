今日各地水氣增多 中南部明後天注意陣雨

今各地水氣增多，上半天中部以北會有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區也有零星短暫陣雨，下半天則是各地都有短暫午後雷陣雨。（資料照）

2025/07/14 06:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（14日）各地水氣增多，上半天中部以北會有局部短暫陣雨或雷雨，並有可能出現局部較大雨勢，南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下半天各地都會有些午後的局部短暫雷陣雨，民眾外出請留意天氣變化。

氣溫方面，各地高溫約32至34度，花東縱谷及彰化地區有局部36度以上高溫，沒下雨時較為悶熱，至於各地低溫約25至28度。空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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週二（15日）、週三（16日）受西南風影響，中南部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區有局部較大雨勢發生。受西南風沉降影響，大台北地區有可能會出現36度左右高溫。

週四（17日）水氣稍減，環境仍偏西南風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

週五（18日）至下週日（20日）有熱帶性低氣壓由台灣南方通過，受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，環境轉偏東風，週五迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；週六及下週日迎鋒面雨勢更明顯，東半部有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中花東地區及恆春半島有局部較大雨勢。

國際都市天氣：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 32 27 ~ 33 28 ~ 32 27 ~ 33

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