高雄輕軌「這2站」運量增逾30％ 學生族提1請求

高雄輕軌C29樹德家商站是38站裡，日均運量成長率最高車站，較去年同期成長逾36%。圖為樹德家商學生搭輕軌通學場景。（記者王榮祥攝）

2025/07/14 00:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌上半年運量較去年同期小幅增加約1.8％，但每日平均運量成長率一、二名的車站卻都大幅超過30%，兩站共通點是都離學校很近，研判是「學生族」超挺。

高雄輕軌去年元月成圓，全長22.1公里，共設38站，成圓首年平均每日運量約3萬4千餘人次；今年上半年日均運量約3萬7千餘人次，比去年上半年小幅增加約1.8％。

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代為操作輕軌的高雄捷運公司統計分析，上半年日均運量前5名車站依序為C24愛河之心、C5夢時代、C14哈瑪星、C3前鎮之星、C12駁二大義，日均運量成長率前五名則是C29樹德家商、C28高雄高工、C24愛河之心C22聯合醫院、C3前鎮之星。

其中成長率一、二名的C29與C28站漲幅分別為36%與33%，遠遠超過整體平均值的一．八％，也贏過運量冠軍站C24愛河之心的27%，第四名C22聯合醫院、第五名C3前鎮之星成長率都約20%。

高捷初步分析，這兩站成長率應該與學生族群有關，尤其兩站鄰近的都是職校，代表越來越多學生們認同輕軌；有學生曾說:「輕軌不會塞車、搭乘過程算穩，如果班次可以再多一點、或速度再快一點會更好」。

此外，輕軌7月12日晚啟動延長末班車方案，末班車原本晚上10點發車、延長到10點35分，每日將增加4圈共8趟車次，首日全日總運量達39254人次，最末班車（10點半後刷卡）估算約兩百多人次，民眾普遍肯定，認為這樣的班次方便很多。

高雄輕軌C24愛河之心站日均運量站穩冠軍，成長率也擠進前3名，堪稱高雄輕軌的招牌車站。（記者王榮祥攝）

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