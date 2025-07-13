連7天未見面！台電爸爸搶修電力 只能施工現場短暫團圓

嘉義地區電力系統受風災重創，台電人員持續搶修。（台電嘉義區營業處提供）

2025/07/13 23:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風挾帶狂風豪雨，6日從嘉義縣布袋登陸，造成嘉義地區電力系統重創，台電嘉義區營業處今天持續搶修，今晚10點復電率突破98.6%，剩餘3586戶待修。台電嘉義區處線路課副班長郭枝茂自風災以來，每天凌晨出門、深夜返家，連續7天未與幼子見面，今天在媽媽陪伴下，騎機車載兒子到嘉義縣六腳鄉搶修現場見爸爸，父子短暫重逢，令人動容。

台電嘉義區營業處說，截至今天晚間10點，嘉義地區剩餘3586戶待修，復電率突破98.6%，台電嘉義區處權力釋出山區、平地工作班，分進合擊，集中搶修受災最嚴重的沿海地區；部分地區因為電桿倒斷嚴重，至今還未恢復供電，搶修團隊將持續輪班，秉持「不復電，不停手」信念，守住每戶人家的燈火。

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台電嘉義區處提醒民眾，恢復供電後立即檢查家中電器、配電設施，尤其潮濕、受損或久未使用設備，建議由專業水電技師檢查，確保用電安全無虞。

台電嘉義區處線路課副班長郭枝茂，今天在搶修現場與兒子短暫重逢。（台電嘉義區營業處提供）

台電嘉義區處線路課副班長郭枝茂，自風災發生以來，每天凌晨出門、深夜返家，今天思念爸爸的兒子到搶修現場找爸爸，場面動人。（台電嘉義區營業處提供）

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