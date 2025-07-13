桃園拉拉山首度誕生「水蜜桃雙王」！頒獎人是她引騷動

2025/07/13 23:23

簡筱娟5日穿泰雅族服飾，推廣桃園家鄉水蜜桃。（取自簡筱娟 IG「mo_901019」）

拉拉山水蜜桃之夜首度誕生「雙王」。（復興區公所提供）

拉拉山水蜜桃之夜首度誕生「雙王」，圖右3是果農周峻儀、右4是高明光，左1是去年水蜜桃公主冠軍簡筱娟。（復興區公所提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕時值桃園市復興區拉拉山水蜜桃產季，復興區公所辦理「蜜桃一夏復興開麥拉─水蜜桃推廣系列活動」，首屆「蜜桃之聲」歌唱比賽揭曉，在地農民拿出自家最優質、最香甜可口的水蜜桃參賽品質評鑑，每組水蜜桃均達3台斤4兩收件標準，因競爭激烈難分軒輊，首度誕生雙「水蜜桃王」。而去年獲得「水蜜桃公主」冠軍也是復興區三光里里長陳惠陵的女兒，並為職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊簡筱娟上台頒獎時，驚豔全場。

今年的「水蜜桃王」殊榮，由高明光、周峻儀兩位果農共同獲得，復興區長蘇佐璽表示，復興區水蜜桃以果型飽滿、香氣濃郁著稱。感謝市府與區民代表會的大力支持，以及復興區農會長期作為果農的堅強後盾，與區公所積極推動復興區農業發展，共同打響復興區水蜜桃品牌，讓果農的用心與付出得到回報。

至於首屆「蜜桃之聲」比賽參賽者個個實力堅強，從初賽到決賽，舞台魅力驚艷全場。比賽分為長青組、壯年組及青年組，最終由來自長興里黃義有（長青組）、華陵里阮韋芳（壯年組）、以及羅浮里楊陞富（青年組）獲得冠軍。

桃園市長張善政偕妻子張琦雅出席水蜜桃之夜表示，今年復興區水蜜桃在品質、香氣與甜度等各方面表現亮眼，評鑑結果首度誕生「雙水蜜桃王」，期勉果農持續精進，讓復興區水蜜桃品牌不僅名揚全臺，更能躍上國際舞臺，讓世界看見復興區的多元魅力；而首次舉辦的「蜜桃之聲」歌唱比賽，為才藝出眾的復興區居民提供展現自我的舞台，發掘原鄉的天籟之聲。

去年水蜜桃公主冠軍簡筱娟（右2）日前與復興區長蘇佐璽（右1）、市府農業局長陳冠義（右3）出席桃園棒球場水蜜桃活動。（復興區公所提供）

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