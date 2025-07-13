颱風夜勘災 學甲區長座車被樹砸中險沒命

台南學甲區長張明寶公務車6日颱風夜冒著風雨出外勘災，不料後車窗、後擋風玻璃被飛來的斷樹砸破，連車身鈑金都凹陷。（公所提供）

2025/07/13 22:48

〔記者楊金城／台南報導〕「現在回想起來才會怕，如果砸中人，大概就完了」台南學甲區長張明寶今天（13日）說，丹娜絲颱風在7月6日來襲晚上，他搭區長公務車冒著風雨出外勘災，不料座車的後車窗、後擋風玻璃被飛來的斷樹砸破，連車身鈑金都凹陷，如果再偏移些，可能就正中車子，後果不堪設想。

張明寶在颱風夜歷險的驚魂，僅隨行勘災的公所人員知悉，張明寶事後忙於勘災和救災，也無暇多想。

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張明寶是在7月6日晚上10點30分，接到學甲市區中華路上有倒樹阻斷交通，他和課長搭公務車冒著風雨前往勘災並排除路障，丹娜絲稍晚在嘉義布袋登陸，學甲位在颱風中心的南側，風雨強勁，造成台19線中華路兩旁行道樹斷枝很多，有的則倒伏。

張明寶習慣坐在前乘客座，公務車行駛途中，竟被突如飛來的樹枝擊中後半車身，碰的一聲，砸破後右側三角窗、後擋風玻璃，玻璃碎片飛噴車內，仍趕緊到現場勘災；如果斷樹砸到前座、或如果是人坐在後方長官座，「大概就完蛋了」。

眼見風雨愈來愈強，張明寶一行人身上淋溼，待勘災、移除倒樹一結束就回到公所應變中心坐鎮。

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