險撞船！漁船最後一刻急轉舵 海釣客嚇到飆罵

一艘漁船在台灣北部海域作業，險些撞上海釣船，所幸最後一刻急轉舵才未釀禍。（徐嘉隆提供）

2025/07/13 22:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕1艘海釣船前（11）日凌晨在台灣北部海域作業，遭1艘漁船擦邊過，讓全船海釣客齊聲發出國罵，漁船上外籍漁工見狀、警告船長迅速轉舵，及時避開海上船禍，驚險一瞬間全都錄，今（13）日被公開；海釣客大嘆台灣船何必為難台灣船？差點撞上的漁船被眼尖網友指出是澎湖籍，專門捕撈小管。

由於漁船突然迫近、險些撞上海釣船，讓海釣船上釣客慌忙收起釣竿，有人忍不住破口大罵，海釣船長除了鳴笛並廣播，海釣客人也大聲呼叫，但漁船船長沒理會、繼續逼近航行，所幸最後漁船上漁工聽到海釣船呼叫即鳴笛，立馬向船長示警，才避過2船相撞。

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海釣客氣得大罵，都台灣人，何苦相逼，漁船根本就是故意的，威脅到安全；還有人氣憤指出，好誇張，漁船逼近，威脅到船釣者的安全，且一組釣組上千元，數十人損失數萬元釣組。

根據影片判斷，有人認為船長可能是睡著了，看到漁工從後面衝出來叫船長，船長立馬左滿舵閃船。據說澎湖捕不到小管，才跑去台灣北部海域捕捉，但事實如何？仍有待漁船船長出面說明。只是今年小管捕撈一直不理想，迫使澎湖漁船必須深入台灣北部，不敢越過海峽中線以西、避免遭中國海警船攔截登檢，凸顯澎湖漁民的無奈。

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