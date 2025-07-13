台電人員忙到深夜才吃飯！他匿名掏2000元請客 暖爆數千人！

台南一名網友13日晚間在地方社團分享一群台電人員忙到很晚到當地一間牛肉麵店用餐，當時一位客人結帳時直接掏出2000元，表示要請這群辛苦的英雄們吃飯。（圖翻攝自臉書社團「學甲之美」）

2025/07/13 23:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前侵襲台灣，造成大台南高達30萬多戶停電，在台電公司全台大動員支援搶修，截至13日晚間10點剩下4470戶等待復電。這幾天台電人員的辛苦，大批網友看在眼裡，在地鄉親也相當感謝這些無名英雄。台南一名網友13日晚間在地方社團分享一群台電人員忙到很晚到當地一間牛肉麵店用餐，當時一位客人結帳時直接掏出2000元表示要請這些人吃飯，不留名直接離開，讓數千名網友看了心暖暖。

一名女網友13日晚間在地方社團「學甲之美」PO出數張台電員工在當地一間牛肉麵店用餐的照片，「一群新營台電員工，九點才吃晚餐，來學甲XX牛肉麵用餐。ㄧ位在店用餐的客人，結帳的時候丟下2000元，請店家給他們準備好餐點，要請這群台電的員工。店家請他留下姓名，他搖搖手表示不用，就匆忙離開了。」

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原PO相當感動地說：「謝謝各位善心又熱心人士，人間處處有溫情。他們結帳完剩餘的現金，店家交由這群台電員工，給他們加餐費。員工說他們還沒下班，還要做到12點才能交班。晚上12點下班，回台電備料，都凌晨2點，明天一早6點上班，馬不停蹄的趕工程，真的是太辛苦了！剩餘現金1100，已轉交給台電公司員工。」

該貼文曝光不到2小時就吸引近6000名網友讚爆，「感謝善心人士！更感謝台電員工！」、「台電英雄，謝謝你們不眠不休的搶修，你們辛苦了」、「國民黨還在說台電在情勒，大罷免真的要大成功！」、「寧願普發現金，死都要砍台電的預算，藍白真的爛到爆炸」、「人間真的處處有溫情」、「反觀藍白立委砍掉補助台電1000億，望周知！」、「有愛心的人有好報」。

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