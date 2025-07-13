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    低壓+西南風發威！週一中部以北防大雨 無雨悶熱高溫36度

    週一氣溫悶熱，午後對流發展旺盛。示意圖。（資料照）

    週一氣溫悶熱，午後對流發展旺盛。示意圖。（資料照）

    2025/07/13 22:05

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（14）日隨著太平洋高壓逐漸東退，台灣再度受到低壓帶及西南風影響，水氣明顯增加，天氣型態不穩，除局部降雨外，午後對流發展旺盛，短時強降雨或雷雨的機率提升。氣溫方面依舊悶熱，局部高溫上看36度。

    中央氣象署預報，週一受水氣增多及北方低壓帶接近影響，中部以北及澎湖、金門、馬祖將有局部短暫陣雨或雷雨，部分地區也不排除出現較大雨勢。南部清晨至上午亦有零星降雨，其他地區則以多雲到晴為主，午後中南部、東北部及東半部山區易有局部雷陣雨，戶外活動需留意天氣變化。

    溫度方面，週一各地白天高溫約32至34度，未降雨時體感悶熱，花東縱谷及彰化局部地區有機會飆破36度，外出應注意防曬並多補充水分；夜間及清晨低溫介於25至28度之間。

    天氣風險公司指出，隨太平洋高壓東退，台灣再度轉入低壓帶影響，西南風主導下，天氣持續悶熱潮濕，大氣不穩定。除午後易有熱對流發展，南部迎風面清晨、夜間亦可能出現局部陣雨。另須留意，週日夜至週一北方低壓東移，恐帶來更多水氣，北部短暫陣雨或雷雨機率提高，天氣變化明顯。

    紫外線指數部分，週一桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台中市為「高量級」；台東縣為「危險級」；其餘縣市為「過量級」。

    空氣品質方面，週一環境風場為西南風，擴散條件普通，西半部污染物稍易累積。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    各地白天高溫約32至34度，局部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

    各地白天高溫約32至34度，局部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

    週一桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台中市為「高量級」；台東縣為「危險級」；其餘縣市為「過量級」。 （擷取自中央氣象署網站）

    週一桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、台中市為「高量級」；台東縣為「危險級」；其餘縣市為「過量級」。 （擷取自中央氣象署網站）

    竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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