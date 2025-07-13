辦科展挨批無像樣場館 竹市：有4室內館、2戶外臨時館

新竹市舉辦全國科展挨批無像樣場館，還在清大搭建臨時帳篷，實在很落漆。（讀者提供）

2025/07/13 21:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府主辦第65屆全國科展，從14日到20日舉行，卻遭網友及教育界人士批評市府竟無像樣的場館可辦全國性科展，不僅要借清華大學場地，就連辦展覽也設在清大戶外大草皮的臨時帳棚，使用的帳篷色系還以為是在辦喪事，除無科技感，設在戶外更是悶熱，至今很多學校都不知有此全國性活動，市府幾乎沒有宣傳，根本無舉辦全國性大型活動能力，市政能力實在落漆。

對此，市府教育處表示，第65屆全國科展由教育部指導、台灣科學教育館及新竹市府主辦，籌備之初，就集結六大專責小組（行政規劃、競賽活動、公關美學、展覽科教、典禮、服務），並結合市轄21所學校團隊通力合作，此次展覽與競賽地點與清華大學合辦，並利用清大4大專業場館（體育館、桌球館、校友體育館及旺宏館），並配合科展需要搭建2座戶外展館帳篷，以提供充足且符合競賽標準的展示與評比空間，開幕典禮、科展之夜及頒獎活動在市立體育館舉行。場地規劃經教育部及主辦單位科教館評估後決定。

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市府強調，從展場設置、競賽動線、安全維護到志工服務，都努力做到好，邀請全國師生14日至20日到清大和市立體育館參與全國科展。

讀者投訴指稱，竹市舉辦全國科展居然連市轄一處像樣的場館都沒有，還要向清大借場地，場館還有設在戶外的臨時帳篷，正值盛夏季節，搭在戶外的帳篷恐熱爆，市府居然要讓全國師生及參展者在這樣的環境參與展覽，實在很丟臉，且至今市府都未有高強度的宣傳，凸顯市府沒有舉辦全國性或大型活動的能力，竹市號稱科技城，卻完全失去展現科技能力機會，實在很落漆。

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