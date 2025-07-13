泡水家具丟哪裡？彰化免費清運的鄉鎮市在這裡

彰化縣七八水災重創家園，鹿港老街一帶清出的泡水家具非常可觀。（記者劉曉欣攝）

2025/07/13 20:40

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣七八水災重創家園，不少人都在忙著清理泡水家具，鹿港鎮、福興鄉、和美鎮與員林市都宣布推出泡水家具的免費清運服務，但必須在規定時間內完成登記，清潔隊就會排班負責清運！

福興鄉長蔣煙燈表示，從水災發生後，就馬上宣布受災家具免費清運計畫，不必讓民眾在災情慘重後，還要擔心清運家具要花錢，即日起到7月31日止，只要向村長完成登記，清潔隊就會安排時間去清運，讓民眾安心整理災後家園。

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和美鎮長林庚壬指出，和美鎮為了解決民眾處理泡水家具、家電的丟棄煩惱，將於7月14日到19日推出免費清運泡水家具的登記服物，登記時間為7月14日到7月18日上午8點到下午4點，以及7月19日上午8點到中午12點。這次免費清運也包括泡水床墊，以往和美鎮清運廢棄床墊都要收費，這次因為民宅淹水所造成的災損，清運家具、家電到床墊，全部免費，請民眾把握登記時間，逾時不候。

鹿港鎮即日起到7月15日止，每天的上午8點到下午5點，民眾都可打電話到清潔隊登記泡水家具的免費清運服務。

員林市提供受災家具免費清運，即日起到8月8日止，只要泡水受損的沙發、床、椅子等家具，就可申請免費清運服務，只要經過清潔隊員認定達災害受損家具條件，就可免費清運，民眾可利用即日起到8月8日的週一到週五上午8點到12點，下午1點到5點打電話到員林市清潔隊申請。

彰化縣七八水災重創家園，鹿港鎮提供泡水家具免費清運服務。（鹿港鎮公所提供）

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