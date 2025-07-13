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    台南左鎮曾有收費站 8旬前站務員憶往

    徐玉成手指昔日左鎮收費站的位置，就在今左鎮分駐所與農會倉庫之間。（記者劉婉君攝）

    徐玉成手指昔日左鎮收費站的位置，就在今左鎮分駐所與農會倉庫之間。（記者劉婉君攝）

    2025/07/13 20:15

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南左鎮早期曾設有新玉公路左鎮收費站，隨著昔日的收費站辦公室變身為藝術家的工作室「霓土spaceX土偶工作室」，最近並舉辦展覽開放民眾參觀，這一段歷史也引起許多民眾好奇。曾在左鎮收費站服務10年的前站務員徐玉成，今（13）日回到昔日工作的地方，回憶當年的往事。

    台20線轉入左鎮區市區的道路，為舊台20線，80歲的徐玉成從24歲起就在左鎮收費站工作，當時每天分4班，平時每班只要1人即可，但過年期間車流量大，必須加派1名人力，曾文水庫啟用通水那一天，有許多民眾欲前往現場見證，車潮約是過年的2倍左右，令他印象深刻。

    徐玉成表示，當時除了左鎮，龍崎往高雄內門的182線也有收費站，地點在今龍崎區公所前，陸續又設有麻善大橋、西港大橋等收費站，後來隨著高速公路全線通車收費，左鎮等收費站也慢慢裁撤了，左鎮站的所有人員移至嘉義上班。

    徐玉成說，當時台南市區往玉井、南化，或是高雄甲仙、旗山往北，都要經過左鎮，他到職初期，南橫公路、曾文水庫都還在興建，曾文溪玉井段也仍可採取砂石，因此通行車輛以大車居多，通行費10元，小車通行費5元，機車也要1元通行費。

    收費站前後都有「衝車逃費罰款」告示牌，偶爾還是有人衝車。徐玉成說，站務員會將車牌記錄下來後，通報寄發罰單，罰款300元。

    徐玉成曾在左鎮收費站工作10年。（記者劉婉君攝）

    徐玉成曾在左鎮收費站工作10年。（記者劉婉君攝）

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