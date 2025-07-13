從《看不見的國家》、《造山者》理解台灣處境 何欣純台中包場觀影

立委何欣純（前排左4）今天邀請台中民眾進場欣賞《看不見的國家》、《造山者》2部紀錄片，讓更多民眾理解台灣的處境、看見世代台灣人的努力。（圖由何欣純提供）

2025/07/13 20:04

〔記者陳建志／台中報導〕2部反映台灣時代精神與國際視野的重要紀錄片《看不見的國家》與《造山者─世紀的賭注》，上映後獲得各方好評，立委何欣純今天下午在台中電影院包場舉行放映活動，邀請市民朋友免費進場看電影，期盼透過紀錄片，讓更多市民理解台灣的處境、看見世代台灣人的努力，一起珍惜民主、珍惜每一個台灣故事。

何欣純表示，《看不見的國家》由美國導演葛靜文執導，鏡頭深入蔡英文總統執政期間，面對各種國際情勢變化，如何努力維護民主，讓觀眾從國際視角去理解當台灣面對威脅時，要如何走出自己的道路。

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另一部《造山者─世紀的賭注》則是聚焦台灣半導體產業發展的紀錄片，由導演蕭菊貞耗時5年拍攝，訪問超過80位關鍵人物，影片記錄了台灣在半導體產業發展中所面臨的挑戰和機遇，以及台灣人民在困境中如何團結合作，是一部兼具產業深度與情感溫度的紀錄片。

不少觀眾在觀影後皆說深受感動，願意推薦給更多親友一同進電影院觀賞，透過紀錄片更認識自己的家鄉。

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