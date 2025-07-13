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    水槍水球準備好 澎湖西嶼就是要你「涼一夏」

    澎湖縣西嶼鄉「涼一夏」活動連續2天在公所前廣場舉行，小朋友們夏日遇到水，童聲笑語不斷。（西嶼鄉公所提供）

    澎湖縣西嶼鄉「涼一夏」活動連續2天在公所前廣場舉行，小朋友們夏日遇到水，童聲笑語不斷。（西嶼鄉公所提供）

    2025/07/13 20:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕就是要涼！西嶼鄉「涼一夏」活動連續2天在公所前廣場舉行，西嶼鄉長李添進與代表會主席蔡建習、副主席陳金女、代表鍾玉倫、李家萱、許見情、各村村長、理事長等人到場同樂，澎湖縣議長陳毓仁、議員許月里，則以神秘嘉賓現身會場。

    李添進表示，炎炎夏季就是要玩水消暑，活動開始前即宣告，此次玩水活動不分大小你我，水槍水球已經備好，大家要玩得開心盡興。因此活動中，鄉長及民代們拿起玩具水槍，與大家同樂，成為名副其實的濕身秀，李添進1天就換3套衣服。

    昨（12）日活動，由澄澄叔叔準備許多有趣的玩水器材，設計不同的玩水遊戲，不僅小朋友玩得開心，連大人們也躍躍欲試。李添進當場玩起滑水墊，直呼好過癮，重溫童年回憶。

    今（13）日是幼兒競賽活動，寶寶搬尿布大賽、Q寶爬行比賽、幼兒創意泳裝秀，充滿大人們的吆喝聲，不受控制的幼兒狀況百出，不管比賽成績，歡樂洋溢。

    現場也準備2個方形大水池、數個小水池，讓大小朋友都可以找到適合戲水消暑的場所，還有枝仔冰、棉花糖、各式點心、飲料等，孩子及家長可以隨時補充水分與熱量。另外準備有各式各樣玩具，贈送給參與的小朋友，十分熱鬧，還有從馬公、湖西、白沙等地來的朋友，一同來清涼一夏。

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