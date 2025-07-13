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    「台灣自己館」 西嶼二崁村立柱響應日本世博會

    二崁立柱行動，支持大阪世博會有台灣自己館。（記者劉禹慶攝）

    二崁立柱行動，支持大阪世博會有台灣自己館。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/13 19:41

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕最小的村落，發出台灣自已的聲音！響應「台灣自已館」計畫的二崁村民，與台日共丸聯盟，立下由日本運抵澎湖的36根木柱，象徵「你、我、他」3方文化支撐，連結瀨戶內海與澎湖內海2海希望。領銜發起人鄭邦鎮期待能透過象徵自由意志的樑柱，一人一支，團結一致，讓台灣文化被世界看見，爭取日本世博會設立「台灣自己館」。

    西嶼二崁僅66戶，設籍149人，銜澎湖在地、台灣本島夥伴三位一體，共同募集了36根支柱響應此行動，每12根為一座基座，更像3座以「你、我。他」為主的木結構晶元體，以行動支持行動，彷彿象徵匯聚台灣村落、離島及國家意識形態的三方見證。

    台日共丸聯盟指出， 今日二崁村舉辦的立柱儀式，同時點亮自大阪世博會開始巡迴世界的「Taiwan On The Moon」，這將是「Taiwan On The Moon」回到台灣巡迴的第一站，也象徵二崁村行動落地生根的開展「最小的村落，發出響亮之聲。」

    今日立柱儀式，澎湖縣議長陳毓仁、西嶼鄉長李添進、議員許月里、二崁村長陳昭回等人都參加，支持透過「二崁村」具體實驗行動，可以讓村民可以自主的發起每一項對地方的行動建議。就像二崁運用澎湖85%閒置土地中常見的外來種-銀合歡，以環保回收、手工製作方式，將其轉化為一張張別具意義的手抄紙，這不僅象徵環境永續與資源轉化，也承載了地方行動與文化參與的價值。

    二崁立下36根柱，未來全台要2300根立柱，象徵台灣2300萬同胞。（記者劉禹慶攝）

    二崁立下36根柱，未來全台要2300根立柱，象徵台灣2300萬同胞。（記者劉禹慶攝）

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