「台灣自己館」 西嶼二崁村立柱響應日本世博會

二崁立柱行動,支持大阪世博會有台灣自己館。(記者劉禹慶攝)

2025/07/13 19:41

〔記者劉禹慶/澎湖報導〕最小的村落,發出台灣自已的聲音!響應「台灣自已館」計畫的二崁村民,與台日共丸聯盟,立下由日本運抵澎湖的36根木柱,象徵「你、我、他」3方文化支撐,連結瀨戶內海與澎湖內海2海希望。領銜發起人鄭邦鎮期待能透過象徵自由意志的樑柱,一人一支,團結一致,讓台灣文化被世界看見,爭取日本世博會設立「台灣自己館」。

西嶼二崁僅66戶,設籍149人,銜澎湖在地、台灣本島夥伴三位一體,共同募集了36根支柱響應此行動,每12根為一座基座,更像3座以「你、我。他」為主的木結構晶元體,以行動支持行動,彷彿象徵匯聚台灣村落、離島及國家意識形態的三方見證。

台日共丸聯盟指出, 今日二崁村舉辦的立柱儀式,同時點亮自大阪世博會開始巡迴世界的「Taiwan On The Moon」,這將是「Taiwan On The Moon」回到台灣巡迴的第一站,也象徵二崁村行動落地生根的開展「最小的村落,發出響亮之聲。」

今日立柱儀式,澎湖縣議長陳毓仁、西嶼鄉長李添進、議員許月里、二崁村長陳昭回等人都參加,支持透過「二崁村」具體實驗行動,可以讓村民可以自主的發起每一項對地方的行動建議。就像二崁運用澎湖85%閒置土地中常見的外來種-銀合歡,以環保回收、手工製作方式,將其轉化為一張張別具意義的手抄紙,這不僅象徵環境永續與資源轉化,也承載了地方行動與文化參與的價值。

二崁立下36根柱,未來全台要2300根立柱,象徵台灣2300萬同胞。(記者劉禹慶攝)

