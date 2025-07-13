丹娜絲重創農損已達25.6億 香蕉、牡蠣損失慘重

丹娜絲風災導致文旦柚嚴重受損。（資料照）

2025/07/13 18:38

〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風及豪雨影響，造成嚴重農業災情，農業部統計截至今（13日）下午5時，農業產物及民間設施估計損失累計已達25.6億元，縣市仍以台南市損失9.3億元為大宗，農作物則是香蕉受損2.2億元最高，漁產以牡蠣最慘。

農業部農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今日下午5時止，縣市以台南市損失9億3137萬元、占36%最多，其次是嘉義縣損失7億491萬元、占27%，雲林縣損失4億2100萬元、占16%，彰化縣損失2億6744萬元、占10%，以及高雄市損失1億646萬元、屏東縣損失1億407萬元，各占約4%較為嚴重。

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農產損失估計17億7276萬元，包含養蜂損失335萬元，農作物被害面積1萬8587公頃，損害程度37％，換算無收穫面積6895公頃。受損作物主要為香蕉，被害面積2120公頃，損害程度32％，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2906萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。

畜產損失估計3463萬元，受損畜禽主要為雞44.5萬隻，受損金額3179萬元，其次為豬、鵝及鴨等。漁產損失估計2億5151萬元，受損漁產主要為牡蠣。林產損失則估計5338萬元，受損林產主要為森林副產物竹筍。

在民間設施損失方面，估計損失4億5320萬元。其中，農業設施估計損失9631萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估損失2億4169萬元，以畜禽舍毀損為主；漁業設施估損失1億1520萬元，以漁船毀損為大宗。

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