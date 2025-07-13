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    超狂網友上字幕Cue出「天寶兄」 曝西羅殿斷交普濟殿關鍵

    超狂民眾替影片上字幕，「天寶兄」也因此被網友點名「出來講」。（民眾提供）

    超狂民眾替影片上字幕，「天寶兄」也因此被網友點名「出來講」。（民眾提供）

    2025/07/13 18:50

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南普濟殿舉辦「王巡醮」，卻在請神首日上演與西羅殿的「世紀斷交」戲碼，普濟殿總幹事洪忠義開嗆影片被廣傳，超強網友甚至替影片上字幕，讓民眾看懂氣到口齒不清的洪忠義在說什麼，他氣憤脫口說出：「但天寶兄，你給我斷掉...。」引來熱議，網友KUSO留言「天寶兄，出來講」，他也現身說法，並道出西羅殿斷交普濟殿關鍵。

    普濟殿與西羅殿擁有超過百年的交陪情誼，洪忠義11日一早抵達西羅殿請神鑑醮，但抵達西羅殿並非預期的「開基二鎮」，而是二鎮副駕，洪忠義認為，百年交陪都是「正駕對正駕」，如今卻見是副駕，當下即在西羅殿裡面爆氣大聲咆哮、嗆聲。

    洪忠義操著道地的台語，加上情緒激動話說得清楚，透過影片網友卻聽得霧煞煞，影片一出廣大民眾跪求字幕，隨後就有網友傳出「字幕版」影片，厲害的是，還分別有國語和台語文字版本，展現網友的神通廣大！但洪忠義其中一句話Cue出「天寶兄」，網友也不留情，瘋狂點名「天寶兄」出來！原來是西羅殿的副總幹事黃天寶，當天也是他在西羅殿內迎駕。

    黃天寶也曝西羅殿斷交普濟殿的關鍵，他現身低調地說，不管好壞，都不可以在主神大殿大小聲、對著人吼，對神明不敬！對方堅持要請鎮殿（開基二殿），但二鎮副駕（出駕）是擲過筊的，他（洪忠義）不諒解也沒有辦法。

    大多數民眾對於兩廟「世紀斷交」戲碼看得霧煞煞，甚至網路社群討論有許多錯誤傳言飛來飛去，大多數民眾認為，無論如何都不可以在神殿內大小聲。黃天寶也如同民眾的想法，「在殿內大小聲」，成為西羅殿斷交普濟殿的最主要關鍵！

    台南市南勢街西羅殿正殿神龕。（記者王姝琇攝）

    台南市南勢街西羅殿正殿神龕。（記者王姝琇攝）

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