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    公民團體布袋好美里助災後清理 吊帆布蓋屋頂應急

    「嘉人義起」公民團體今協助好美里災民吊帆布修補屋頂。（曾奕豪提供）

    「嘉人義起」公民團體今協助好美里災民吊帆布修補屋頂。（曾奕豪提供）

    2025/07/13 18:16

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風6日自嘉義縣布袋登陸，造成沿海地區停電、沒有網路，如布袋鎮、義竹鄉等逾千戶屋頂被吹掀，甚至整片屋頂不見。為了預防「屋漏偏逢連夜雨」，公民團體「嘉人義起」獲「陳家帆布」等善心人士捐贈帆布，今協調吊車到布袋鎮好美里，為災民吊掛、鋪設帆布修補屋頂。

    「嘉人義起」發起人曾奕豪說，經對外募集，今天獲「陳家帆布」、不具名善心人士贈送約120塊帆布。團隊平時雖然以推動國民黨立委大罷免為主，考量颱風過境，家鄉受災嚴重，雖電力、用水逐步恢復，然而像好美里等村莊，三分之一住宅屋頂受損，需緊急修繕，且當地65歲以上人口超過6成，修繕需求更為迫切，感謝陳家帆布等善心人士捐助帆布，他們緊急調度吊車支援，協助約20戶民宅修復屋頂，並協助受災居民農損登記，透過多面向行動，減輕地方負擔，落實用實際行動守護土地、台灣的團隊成立初衷。

    義竹鄉有約1000戶三合院屋頂損毀、掉落甚至整片不見，各界善心湧入，義竹鄉公所已募集近千塊帆布，提供有需求家戶每戶領取至少1塊帆布應急。

    義竹鄉長黃政傑表示，義竹鄉保留許多傳統的三合院，屋頂遭強風吹掀或破碎、掉落，加上今天還有5村完全沒電，2個村莊部分復電，沒電無法修繕，很多屋頂上方電線掉落待清除整理，多數居民是高齡長輩、難以修復。

    黃政傑說，透過鄉民、公民團體號召，已募集近千塊帆布，以長、寬均18台尺的帆布計算，僅能遮蓋1間房間，一間三合院至少需2至3塊帆布，鄉公所持續募集二手帆布，提供有需要家戶索取。

    「嘉人義起」青年今協助災民吊掛帆布到屋頂。（曾奕豪提供）

    「嘉人義起」青年今協助災民吊掛帆布到屋頂。（曾奕豪提供）

    「嘉人義起」團隊協調吊車，將帆布吊到受災房屋屋頂上。（曾奕豪提供）

    「嘉人義起」團隊協調吊車，將帆布吊到受災房屋屋頂上。（曾奕豪提供）

    善心團體捐贈帆布到義竹鄉公所，讓有需求家戶領取帆布應急。（記者王善嬿攝）

    善心團體捐贈帆布到義竹鄉公所，讓有需求家戶領取帆布應急。（記者王善嬿攝）

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