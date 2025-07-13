有錢人出國為何行程排超少？網看解答嘆：貧窮限制了我的想像

網友提問，有錢人出國為何行程排超少？示意圖，非當事人。（資料照）

2025/07/13 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每個人安排出國旅遊不同，有些喜歡放鬆步調漫遊、品嚐美食，有人在意CP值，瘋狂排滿一堆景點。對此，女網友日前分享，她觀察到身邊家中較為富裕的同學，每次出國都顯得非常隨意且從容，不像自己會事前狂查資料、排滿行程表，該文一出，掀起網友熱烈討論。

女網友日前在Dcard以「為什麼有錢人的小孩出國旅遊不會排太多行程？」為題發文，透露自己出國前都會做很多功課，提前查詢景點與路線，把每日行程排好排滿。相較之下，她身邊幾位家境優渥的同學，每次出國都走得很隨性，行程都不會排太滿，每次出國都走得很隨性，行程都不會排太滿，讓她對此疑惑不已。

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貼文曝光，引起廣大網友熱議，「這叫有錢人的從容」、「因那是生活一部分，不算旅遊」、「他們不用搶機票，想出國就出國，當自家廚房隨時可出」、「因為他們想出去就出去，可能今天訂明天的機票；哪像我們一年只出國1、2次」。有網友對此感嘆，「貧窮限制了我的想像。」

也有網友指出，雖然自己不是有錢人，但也不喜歡把行程安排太滿，「排太滿很累，旅行是放鬆不是修行」、「出國玩就是想放鬆、放空自己，所以我一天也是只會排1-2個行程」、「我不是有錢人，但我也樣排啊！沒玩到的下次再來玩，我是去渡假欸又不是去行軍，當然是先放鬆才能旅遊啊，比上班還累我出國玩幹嘛？」

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