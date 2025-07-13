入夜後中部以北防雷雨！本週降雨熱區1圖秒懂

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/13 17:50

〔記者林志怡／台北報導〕太平洋高壓增強，這週將恢復高溫炎熱的天氣。中央氣象署指出，週四前受到西南風影響，各地多是多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣，週五後菲律賓東方海面將有熱帶性低氣壓發展，東半部、恆春半島等有雨，且其他地區雲量增加，後續是否增強為颱風還有待觀察。

南部清晨有雨 全台放晴有午後雷陣雨

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今晚至明晨受到位於台灣北方的低壓帶靠近影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，且可能有較大雨勢出現，南部地區則受到西南風影響，明日清晨至上午有短暫陣雨，其他地區則維持多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣。

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週二、週三持續受西南風影響，中南部地區整日都有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴、午後有雷陣雨，且中南部、各地山區可能有較大雨勢出現；週四各地都將轉為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

週五有熱帶低氣壓生成

曾昭誠提到，週四前後菲律賓東方海面將有一處熱帶性低氣壓發展，並預計在週五生成，並從台灣南方通過，但因範圍較廣，比較不容易整合，是否增強為颱風還有待觀察，而台灣自週五至週末主要受到東風影響，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雲量增加，西半部地區有午後雷陣雨。

此外，週六、週日東半部地區的雨勢將明顯增大，易有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨出現，中部、北部地區則是多雲、有午後雷陣雨的天氣。

氣溫方面，未來一週沒有降雨的情況下，各地高溫約32至35度，且週二至週四受西南風背風影響，大台北地區有機會出現36度高溫，週五後因降雨增加，氣溫可下降1至2度。

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