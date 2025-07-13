夜騎心驚驚！台中東豐自行車綠廊汽車亂入 警：最高罰1800元

台中市觀旅局斥資改善東豐綠廊自行車道騎乘安全及美觀。（資料照，觀旅局提供）

2025/07/13 17:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市知名的「東豐自行車綠廊」，以全長約12公里的舊鐵道改建自行車道聞名，是親子休閒與單車愛好者的天堂，不僅沿途綠意盎然，還串聯石岡水壩、東勢林場等觀光景點，每逢假日總吸引大批遊客前來踏青，不過，近日卻有民眾拍下轎車趁夜闖入自行車道，引發關注。

有民眾在地方臉書社團上傳影片，畫面中一輛轎車大剌剌開進綠廊，甚至來回穿梭，讓正在騎車的民眾嚇出一身冷汗。拍攝者直言，晚上仍有不少人夜騎，汽車亂入太危險，擔憂恐釀事故，另也指出，曾多次看到整群電動獨輪車在車道上呼嘯而過，卻未見警方巡邏取締，質疑執法力道不足。

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對此，東勢分局今天表示，查看該畫面拍攝地點確位於東勢區東豐自行車綠廊，根據市府交通局公告，該道路全面禁止汽、機車及微型電動二輪車通行，今年以來，警方已針對違規行駛車輛開出72張罰單，此外，觀光旅遊局也於11.45公里與3.8公里處設有攝影設備，會將違規影像提供警方舉發。

值得注意的是，目前市府尚未對「電動獨輪車」等個人行動器具制定明確管理辦法，若未公告禁止進入該區，難以依法開罰。

警方強調，根據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，汽、機車違規進入自行車道可處600至1800元罰鍰，未來將加強巡邏與舉發力度，呼籲民眾共同維護東豐綠廊安全環境，讓單車騎士與行人都能安心使用。

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