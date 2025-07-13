嘉縣養殖業受創 蕭美琴無交管低調勘災

副總統蕭美琴（左二）今低調前往嘉縣布袋鎮、義竹鄉勘災，傾聽災民心聲。（翁聰賢提供）

2025/07/13 17:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕副總統蕭美琴今上午11點多到嘉義縣布袋鎮、義竹鄉等災區勘災，慰問救災人員，全程未讓警方交通管制、隨行維安，也未開放媒體採訪，超低調；她傾聽養殖戶心聲，慰勞台電人員，義竹鄉長黃政傑也向副總統陳情，希望中央增派人力、協助台電搶修，讓嘉縣海區早日復電。

蕭美琴今上午由縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員翁聰賢等人陪同，先後前往嘉義縣布袋鎮新塭教會、嘉義縣養殖漁業生產區發展協會、義竹鄉下溪洲台電工作站等處勘災，慰問救災人員，全程未開放媒體採訪。

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翁聰賢表示，蕭美琴為關心丹娜絲颱風對嘉義縣地方造成的災情，婉拒警方交管與隨行維安，全程低調探訪災區，展現對地方基層的體恤與關懷。

翁聰賢表示，副總統勘災行程首站到布袋新塭教會，關心因電塔與電線桿倒塌，導致長時間停電及後續搶修進度；第二站到嘉縣養殖漁業生產區發展協會，了解停電對漁業造成的重大損失，傾聽養殖戶心聲；第三站抵達義竹下溪州台電工作站，慰勞這段時間不眠不休、奮力搶修的台電第一線英雄們。希望中央與地方持續合作，早日完成復原，讓鄉親恢復正常生活。

黃政傑今向蕭美琴陳情說，義竹鄉等沿海村落停電已逾一週，台電人員很辛苦，希望中央協助增派人力，讓災區早日復電；鄉內約1000戶民宅屋頂毀損，初估修繕需3個月，正逢颱風季節，地方缺乏收容場地、設備，希望中央協助。

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