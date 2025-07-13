23人遭「報錯科」重考補習費誰出？苗栗建臺高中：負擔學測等報名費

苗栗市私立建臺高中考科報錯，校方召開家長座談會，討論補救事宜。圖為建臺高中外觀。（記者張勳騰攝）

2025/07/13 16:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中發生大學分科測驗學生集體報錯名事件，校方今（13）日邀集家長座談，有不少家長表達孩子將重考，希望校方能負擔補習班費用；目前校方已同意負擔23名學生及明年重考學生的學測、分科測驗及志願選填報名費；至於重考生補習費，校方則表示視情況提供協助。

苗栗縣私立建臺高中23名考生因學校失誤報錯考科，校方今天邀集學生家長召開座談會，有14位家長參加，由教務主任陳瑩樺說明，校方再次對此次事件所造成的困擾表達歉意，同時允諾將盡全力協助學生面對升學挑戰，確保每一位學生都能獲得應有的支持與照顧。

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會中有多位家長提出孩子重考訴求，希望校方能補助補習班費用；至於多數學生仍將依原規劃參與志願選填作業，學校也將全力配合，願意全額負擔23位學生分科測驗報名及志願選填報名費用，提供全面性協助。

校方指出，針對有意延後一年重考的學生，校方亦提供彈性且具支持力的輔導安排。選擇留校備考者，學校將安排專責師資與輔導人員持續提供課業指導與進路建議，協助學生建立規律的備考節奏；若學生選擇補習班重考，學校也將透過導師與教務處一對一了解實際需求，協助媒合輔導資源，並視情況提供協助。重考生明年學測與分科測驗之報名費、志願選填報名費亦將全額補助。另針對尚未出席家長，已設立專屬意見表單及聯絡窗口，提供管道反映需求與意見。

此外，校方15日召開學生座談會，了解並盤點學生志願選填意向，由專家提供分析評估。後續在29日分科測驗成績寄發當天，校方再邀集學生舉辦志願選填說明會，隔天30日，苗栗縣政府支援的輔導團隊接力提供學生一對一協助選填志願輔導，希望學生如願考上理想學校。

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