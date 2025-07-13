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    台南芒果減產 屏東高樹「蘋果文芒果」平價供應

    「蘋果文芒果」外觀如蘋果紅潤，一顆重約一台斤。（記者葉永騫攝）

    「蘋果文芒果」外觀如蘋果紅潤，一顆重約一台斤。（記者葉永騫攝）

    2025/07/13 16:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風造成台南、高雄芒果重創，屏東高樹的「蘋果文芒果」受損輕微，即將在7月底上市，屏東縣好菓子合作社表示，高樹的「蘋果文芒果」，即將採收，其外表就像富士蘋果，與愛文芒果相似，果實碩大鮮紅，有特殊的香氣，今年決定採取預購，平價供應給消費者。

    「蘋果文芒果」是近年推出的新品種芒果，有蘋果的紅潤外觀，甜而有特殊香氣，與愛文芒果相似，屏東愛文芒果的產期為4~6月，「蘋果文芒果」則是7月下旬開始上市，與台南的南化、玉井芒果同期盛產，碩大的果實可重達一台斤以上，其特性是可採取「在欉黃自然熟成」，屏東縣好菓子合作社員多年前開始試種，採用與雜草共生方式栽培，不使用除草劑與果實著色劑，更無農藥殘留風險。

    好菓子合作社表示，「蘋果文芒果」外觀比愛文芒果更渾圓，香氣更濃鬱，果肉甜度高；比玉文芒果的果肉更Q彈，今年因為丹娜絲颱風侵襲南台灣，台南芒果受到重創，價格往上調，屏東縣高樹鄉芒果受損較不嚴重，因此果農不漲價格，與去年相同。

    屏東高樹「蘋果文芒果」結實累累。（記者葉永騫攝）

    屏東高樹「蘋果文芒果」結實累累。（記者葉永騫攝）

    屏東高樹「蘋果文芒果」強調自然熟成，樹上結實累累。（記者葉永騫攝）

    屏東高樹「蘋果文芒果」強調自然熟成，樹上結實累累。（記者葉永騫攝）

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