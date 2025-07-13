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    金門聖祖尚義機場頒獎學金邁入第24年 25位學子獲獎

    聖祖股份有限公司在金門機場頒發觀光從業人員子女獎學金，總經理陳緣姿勉勵獲獎學子，即使在最艱困的環境，仍要不畏艱難、力爭止游，未來學成後回鄉服務，回饋家鄉。（記者吳正庭攝）

    聖祖股份有限公司在金門機場頒發觀光從業人員子女獎學金，總經理陳緣姿勉勵獲獎學子，即使在最艱困的環境，仍要不畏艱難、力爭止游，未來學成後回鄉服務，回饋家鄉。（記者吳正庭攝）

    2025/07/13 16:05

    〔記者吳正庭／金門報導〕聖祖股份有限公司不忘初心，今天在金門機場頒發觀光從業人員子女獎學金，總經理陳緣姿引用勵志佳言「青春因奮鬥而精彩，人生因追求而卓越」，勉勵獲獎的25位學子，即使在最艱困的環境，仍要不畏艱難、力爭止游，未來學成後回鄉服務，回饋家鄉。

    曾經歷金門單打雙不打、求學不易的年代，陳緣姿說，聖祖長期秉持「取之於社會，用之於社會」理念，致力於支持教育事業，就是希望學子面對任何挑戰都應堅持不懈，勇於追求更高的目標。

    交通部民航局金門航空站2011年升格為乙等航空站，聖祖在2003年就成立「聖祖金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」，今年進入第24年；航空站主任洪念慈說，當初領到獎學金的學子，現在已長大返鄉，也在航空公司的金門站服務，希望大家一棒接一棒，在獎學金的鼓勵下，幫助成就更多優秀的下一代。

    金門機場航空公司代表聯席會會長李繼唐說，金門航空站除了提供舒適的硬體空間，知名的「色香味」就是來自聖祖在航站販售的蛋捲；聖祖設立獎學金，有助凝聚航站向心力。

    聖祖公司以製作相傳是「進貢給皇帝的點心」金門貢糖起家，也是地區少數設立獎學金的特產業者，在董事長葉錦湖堅持下，該公司2003年在機場設立第1個獎學金後，陸續成立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中、西口國小、金門大學、水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金，至今已有超過3000人次學生受惠。

    在民航界服務約35年，即將在七月中旬退休的金門航空站主任洪念慈（前排中）也出席聖祖頒發獎學金的活動。（記者吳正庭攝）

    在民航界服務約35年，即將在七月中旬退休的金門航空站主任洪念慈（前排中）也出席聖祖頒發獎學金的活動。（記者吳正庭攝）

    金門航聯會會長李繼唐（中站者）說，聖祖設立獎學金，凝聚航站向心力。（記者吳正庭攝）

    金門航聯會會長李繼唐（中站者）說，聖祖設立獎學金，凝聚航站向心力。（記者吳正庭攝）

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