古坑咖啡打出知名度！ 2特等獎生豆競標每公斤超過2萬元

其他處理組的特等獎咖啡生豆，高銘鑕以每公斤2.5萬元價格得標。（記者李文德攝）

2025/07/13 16:00

〔記者李文德／雲林報導〕古坑鄉被譽為「咖啡原鄉」，種植面積約60公頃，古坑鄉農會今（13）日在劍湖山渡假大飯店舉辦雲林國產精品咖啡豆評鑑，同時進行2支特等獎咖啡生豆競標，各別以每公斤超過2萬元價格標出，引來當場民眾們歡呼，尖叫不已。

農會總幹事袁志謙指出，雲林咖啡豆評鑑已舉辦超過20年，今年參與咖啡豆評鑑共有55件，考量古坑咖啡生豆處理方式已熟稔且多樣，因此今年將評鑑設為「水洗」、「其他」處理法，總計有2特等獎，6頭等獎、10頭等獎，並將比賽評鑑豆公開媒合售出，而特等獎咖啡生豆採取競標。

請繼續往下閱讀...

媒合會有上百名喜愛咖啡的民眾到場，由雲林縣副縣長謝淑亞擔任競標拍賣官，2項特等獎各提供10公斤，首先登場為手洗組特等獎生豆，一下從每公斤1萬、2萬，最終由來自台北的許欄香女士以2萬2000元得標；其他組也在短短不到1分鐘內，從1萬馬上喊到2萬2000元，最終由劍湖山世界協理高銘鑕以2萬5000元得標。

許欄香說，古坑咖啡品質遠近馳名，近年幾乎年年參與生豆媒合競標，發現咖啡品質每年不斷進步，希望用一點心力鼓勵辛苦耕作的咖啡農；高銘鑕說，丹娜絲颱風造成古坑咖啡損失慘重，希望以此方法讓為農民加油打氣，日後會競標的咖啡生豆結合園區內咖啡品牌，讓遊客有機會也能品嘗到特等醇厚的咖啡。

高銘鑕（左2）、許欄香（右2）各別以2.5萬、2.2萬元得標特等獎咖啡生豆。（記者李文德攝）

古坑鄉農會舉辦咖啡生豆評鑑，會中更舉辦咖啡豆媒合會，特等獎的競標相當刺激。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法