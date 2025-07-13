竹市「輔具服務專車計畫」打造有愛無礙城市環境。（市府提供）

2025/07/13 14:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為提升輔具資源的可近性與使用率，新竹市政府委託伊甸社會福利基金會新竹分事務所推動「輔具服務專車計畫」，以巡迴、定點及到宅方式，主動深入社區提供服務，針對高齡者與身心障礙者提供專業輔具評估、維修、展示及補助申請諮詢。社會處表示截至上月止，共計服務超過150個單位，服務達4297人次，讓有輔具需求的市民朋友，確實獲得更便利、快速且完善的服務。

社會處表示，目前「輔具專車服務」以申請輔具維修及宣導活動為最多，今年市府共規劃21場次巡迴竹市各區，包括市民活動中心及共餐據點等地點，提供輔具諮詢與現場評估、輔具展示與體驗試用、簡易輔具維修與保養指導、輔具補助申請諮詢與輔導、輔具借用及回收等服務。

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除了到點巡迴服務，市府也同步推動身心障礙者輔具補助方案，目前補助項目涵蓋電動輪椅、助行器、助聽器、沐浴椅、氣墊床、視障與聽障專用輔具等，依身分及需求不同，每項輔具提供百元至萬元的補助，期望藉此減輕有需求家庭的經濟負擔，同時提升使用者的生活自立。

社會處表示，市民如有輔具專車服務需求，或是想更了解輔具服務或補助的民眾，請洽竹市輔具資源中心專線：03-5623707，或可至官網 http://www.hcarc.com.tw/ 查詢。

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