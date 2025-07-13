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    休士頓到台北太空運輸僅2.5小時 美向台提交流建議

    美國德州艾靈頓機場（Ellington Airport）是發展太空港（Spaceport）計畫的重鎮。（休士頓機場系統提供）

    美國德州艾靈頓機場（Ellington Airport）是發展太空港（Spaceport）計畫的重鎮。（休士頓機場系統提供）

    2025/07/13 14:56

    〔記者蔡昀容／台北報導〕美國發展太空港（spaceport）技術，並朝發展成商業應用產業前進，若技術成熟應用，休士頓飛往台灣航程可從16小時縮短為2.5小時。美國休士頓旅遊局透露，台灣目前尚未發展或改建符合規格的場站，近期曾與台灣科技部門及AIT交流，面對新科技產業，別輸在起跑點。

    美國德州休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）供美國軍方及國家航空暨太空總署（NASA）使用，是獲美國官方認證的商業太空港。附近設有spaceport園區，面積約450英畝大，進行太空港研究及產業發展。

    休士頓官方人士表示，太空港的概念，是透過飛行器載運太空飛行器，從機場跑道起飛至海面，太空飛行器脫離飛行器之後，穿出大氣層至太空，並調整角度朝向目的地機場，以自由落體方式穿越大氣層，墜至安全距離時，再透過發動引擎等方式，降落於目的地機場。

    但要實現太空港運輸，需要機場設施配合、航管制度建立、飛行器生產、後勤支援等，包括機場跑道乘載重量、與太空飛行器如何通訊、人於機艙內的抗力程度等，需進一步克服。休士頓官方人士強調，目前具備將飛行器送到太空技術，但要達到載人目的，仍要解決抗力問題，初期還是以空機實驗、載貨為優先。

    美國休士頓旅遊局（Houston First）表示，台灣之於美國，在科技研發等方面非常重要，樂見台灣能參與；以休士頓往返桃園機場為例，飛機運輸需耗時13至16小時，若以spaceport運輸，可大幅減少至2.5小時。

    休士頓旅遊局透露，近期向台灣官方科技部門、AIT（美國在台協會）交流spaceport議題，台方還在了解階段，目前也尚未發展或改建符合規格的機場場站。

    據了解，美方相關單位也曾與台灣的國家太空中心（TASA），在國際交流的場合上，以非正式的形式交流太空港的構想，考量升空與降落的速度，一般乘客未經訓練不宜搭乘，因此貨物運送的可行性較高。

    太空港初期運輸成本雖高，但若能發展為普及且可重複使用的運具，也可預期未來能夠降低成本。國科會今年辦理選址作業的國家發射場，確定落腳屏東的九棚，現階段的規畫仍以發射升空為主，但亦保留未來擴充為太空港、提供降落服務的空間與可行性。

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