竹東高鐵橋下驚見馬群悠閒散步、走斑馬線 飼主因管理疏失挨罰

新竹縣竹東鎮中興路高鐵橋下大馬路口，驚見馬群悠閒散步。（擷取自臉書社團「新竹爆料公社」）

2025/07/13 15:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮中興路四段高鐵橋下，有4匹馬走在大馬路上，就在斑馬線附近橫越路口，用路人看了大吃一驚，馬兒看起來卻一派悠閒，警方獲報後趕到現場，這時馬主人也已發現，並趕緊將「離家出走」的馬小孩帶回，但仍因管理疏失而受罰。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」貼出一段影響，馬群在大街上悠閒散步，還通過馬路，一點兒也不怕往來人車。有網友戲稱是「新買的寶馬」，調皮問：「沒禮讓馬要罰嗎？」，也有網友說「本來就是馬路不是嗎？哈哈」、「很守規矩，還知道要走斑馬線。」。

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竹東警分局表示，這起案件發生在昨天早晨6點許，二重埔派出所接獲報案稱中興路四段高鐵橋下有馬匹，立即派員警前往處理，經查為附近一家馬場疑似因圍欄鬆動、或管理疏失，導致4匹馬逃出並橫越馬路。不久，陳姓飼主也察覺馬兒脫逃了，7點左右即到場將4匹馬帶回。

警方依道路交通管理處罰條例第84條：疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰，對陳姓飼主製單舉發。

竹東警分局呼籲，如有飼養牲畜，應注意勿讓牲畜自行上路，如致生事故時，飼主須負相關刑事、行政及民事責任。

新竹縣竹東鎮中興路高鐵橋下大馬路口，驚見馬群悠閒散步。（擷取自臉書社團「新竹爆料公社」）

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