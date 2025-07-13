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    台中大坑14條步道「13條數字編號」 網好奇：第14條藏在哪？

    大坑第14條步道登山口有一隻巨大的金色佛手。（記者許國楨攝）

    大坑第14條步道登山口有一隻巨大的金色佛手。（記者許國楨攝）

    2025/07/13 14:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑風景區以14條登山步道聞名，不過不少網友近日因颱風丹娜絲來襲，看到風景區預警性封閉公告時才驚覺：「欸？數來數去只有13條數字步道，那第14條去哪了？」這個「步道之謎」引起熱烈討論，也讓好奇山友忍不住想一探究竟。

    其實，大坑的數字步道包括1、2、3、3-1、4、5、5-1、6、7、8、9、9-1與10號，共13條編號步道，那麼傳說中的「第14條」到底在哪？原來，答案就藏在中台科技大學後山的「中台科大登山步道」或「南觀音山登山步道」，風景區管理所表示，該步道將來在經費與規劃許可下，將正式納編為「11號步道」，為數字步道家族再添新成員。

    而這條低調卻風景優美的登山步道，全長約1公里，海拔介於190至318公尺之間，是一條短程卻風景秀麗的親民路線，步道設有多個登山口，其中一處就位於中台科技大學科技大樓後方，登山客可從此拾階而上，緩步登頂。

    最高點南觀音山上的「玉佛寺」，是此步道地標，不時可見信眾前來參拜，站在寺旁觀景平台，不僅能俯瞰台中市區的繁華景致，也能一覽大坑山區綿延翠綠風光，城市與自然一次滿足，令人心曠神怡。

    風管所表示，這條步道雖然不像其他大坑步道那樣有編號，但卻擁有獨特的靜謐氛圍與便利的地理位置，無論是臨時起意的健行、親子同行的出遊，或是想找個地方放鬆心情，都是理想選擇，既能健身散心，又可親近自然，不需舟車勞頓，是值得探索的一條秘密小徑。

    網友好奇的大坑第14條步道在此。（記者許國楨攝）

    網友好奇的大坑第14條步道在此。（記者許國楨攝）

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