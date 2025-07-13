教育部推廣技職體驗 暑假串聯北中南五地接力辦理

教育部推技職相關活動，讓技職教育向下扎根。（記者楊綿傑攝）

2025/07/13 14:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕為使技職向下扎根、向外推廣，教育部自今年起推動「技職永續破風者」計畫串連北中南五地的全新職業試探主題體驗展，整個暑假7至8月每週末皆有活動，包括職探展場限定體驗營隊、技職科系主題展攤、職人與適性講座和手作課程等，各技職學校紛紛將最酷炫活動與技術如VR、電動車及能夠動手做的各種手工藝帶給民眾體驗。

「技職永續破風者」分別在台中國立公共資訊圖書館總館（7/11~19）、台北國立台灣科學教育館（7/17~20、8/14~17）、雲林斗南倉庫（7/26~27）、高雄國立科學工藝博物館（8/2~3） 和台中國立自然科學博物館（8/9），以不同主題接力辦理。

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其中，今年主題體驗展分別為技職FUN星際、技之勇者、技職永續方舟和職探任意門，由龍華科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學和高雄科技大學4校策畫，展出內容把各行業中複雜的先進技術，重新建構為中小學師生及家長都能操作及理解的展出作品、「動手實作」課程、技職職人講座、職業互動遊戲和VR/XR體驗，寓教於樂方式讓民眾理解技職教育各類群主軸及未來發展，以協助學生探索自我性向、各群科與職業串聯，從不一樣的面向認識技職教育，進而認同和肯定技職教育的價值。

教育部技職司長楊玉惠表示，科大與社教館所合作已經邁入第7年，除了全新北中南職業試探體驗展開放，更引入科大和產業資源，讓職業探索活動更貼近產業界，如技職嘉年華、見學遊程和實作營隊等，尤其國中是孩子開始生涯探索的重要時期，將持續扎根技職教育初衷，讓孩子適性發展。

教育部推技職相關活動，讓技職教育向下扎根。（記者楊綿傑攝）

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