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    丹娜絲風災全台農損破25.5億 「1縣市」重災區損失近10億

    農業部統計，丹娜絲風災主要受損的農產作物為香蕉，估計損失金額達2億2,906萬元。（資料照）

    農業部統計，丹娜絲風災主要受損的農產作物為香蕉，估計損失金額達2億2,906萬元。（資料照）

    2025/07/13 14:25

    〔記者黃宜靜／台北報導〕受到丹娜絲颱風與7月8日以來的豪雨影響，全台農損嚴重；農業部統計，截至今（13日）11點止，農業產物及民間設施估計損失計25億5,489萬元，以台南損失9億3,137萬元最多；農產物中香蕉受損最嚴重，農損金額破2億元。

    農業部表示，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，這波風災豪雨農業產物及民間設施估計損失已達25億5,489萬元。其中農產損失估約17億7,150萬元；畜產損失3,463萬元，主要為雞隻約44.5萬隻；漁產損失2億5,151萬元，主要為牡蠣；林產損失總計5,338萬元，主要為森林副產物竹筍；民間設施損失4億4,387萬元。

    其中以農產物來看，主要受損的農產作物為香蕉，被害面積2,120公頃，損害程度32％，換算無收穫面積684公頃，損失金額2億2,906萬元；其次為文旦柚，被害面積955公頃，損害程度75％，換算無收穫面積719公頃，損失金額為2億1,295萬元；接著為番石榴、竹筍及柳橙等。

    各縣市受損金額方面，台南市損失9億3,137萬元，占36%最多，其次為嘉義縣損失6億9,558萬元占27%、雲林縣損失4億2,100萬元占16%、彰化縣損失2億6,744萬元占10%、高雄市損失1億646萬元占4%及屏東縣損失1億365萬元占4%。農業部已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，可至網站查詢（網址https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication）。

    丹娜絲風災導致文旦嚴重受損。（資料照）

    丹娜絲風災導致文旦嚴重受損。（資料照）

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