轟大巨蛋又漏水 北市議員陳宥丞：台上唱流星雨台下卻在躲雨

台北大巨蛋外觀現況。（記者董冠怡攝）

2025/07/13 14:23

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議員陳宥丞今天表示，昨天起接連收到五月天歌迷陳情，「大巨蛋又漏水了」，其實市府可以直說，遠雄修不好的原因，不要再讓漏水造成表演藝人與歌迷的困擾，已請體育局依合約開罰並列考評。對此，體育局回應，遠雄回覆當下已更換座位；如漏水範圍涉及B1及L2區域，將依6月2日缺失單開罰10萬元。

「台上在唱流星雨，台下觀眾在躲雨。」陳宥丞指出，大巨蛋從市長蔣萬安上任剪綵至今，每逢演唱會下雨就會漏水，大巨蛋漏水已不是新聞，不漏水才是。由於昨天滿場，沒有多餘空位可換，原本購買三千多元門票的歌迷抱怨，換到最後一排視線被遮蔽，坐到僅值三百元的位置，雖然主辦單位不斷安撫，但仍令人看了很無奈。

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陳宥丞提到，大巨蛋屢傳漏水是很嚴肅的事，要求市府、遠雄出面說明和修繕，告訴民眾是否修不好、理由為何以及需不需要議會幫忙，不能把所有責任跟爛攤子都丟給主辦單位、歌迷去承擔，別再閃躲，該罰就罰、該改就改，不要每次都讓市民賭運氣。

針對昨日漏水事件處理進度，體育局說明，已通知遠雄盡快處理座位更換事宜，遠雄也表示已立即更換座位，保障消費者權益。如漏水範圍涉及B1及L2區域，將依6月2日缺失單開罰10萬元；如為其他樓層，將開立缺失單限期改善，改善期1個月，而且完成改善日翌日起3個月內，不得再有漏水情事，相關作為均會納入營運績效考核。

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