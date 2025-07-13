為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    社會新鮮人看這裡！台北市勞動局現場徵才 釋570工作機會

    台北市勞動局就業服務處15至17日將攜手12家企業舉辦現場徵才，釋出570個工作機會。（台北市勞動局提供）

    台北市勞動局就業服務處15至17日將攜手12家企業舉辦現場徵才，釋出570個工作機會。（台北市勞動局提供）

    2025/07/13 13:30

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕畢業季與暑假到來，也是新一波求職旺季。台北市勞動局就業服務處今（13）公布，將於15至17日攜手12家企業，釋出570個工作機會，產業類別除零售業外，也有餐飲集團、自行車租賃以及居家長照等。勞動局表示，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，參與台北市各就業服務站現場徵才活動。

    統一超商、全家、全聯、統康生活事業（Mia C’bon頂級超市）、三商家購（美廉社）等企業，徵求儲備幹部、營運專員、支援大夜人員、門市兼職計時人員、安管人員及維修技術員。另外，OSIM也招募百貨公司銷售人員、外勤維修技術員及運輸人員，33K-35K起薪，加上經常性獎金高薪可達70K，績效獎金另計。

    王品餐飲（聚日式鍋物）釋出大廳見習襄理與廚藝助理職缺，高中職以上、具服務熱忱、無經驗可，起薪3萬8200元，入職即享有每季休一天有薪假、集團用餐八折優惠，國內外旅遊、上班免費供餐、三節禮券，還有從基層到主管的完整培訓計畫等等。

    「微笑單車」招募調度員，早／晚班月薪37K起、夜班43K起，調度計時人員時薪可達240元，除加班費外另享油資補助、外勤獎勵、夜班及技能津貼等福利，不拘學經歷，只需具備機車或汽車駕照。

    此外，台灣森永製菓徵求10名作業員，學歷需有高中職以上。安馨居家及嘉陞長照機構釋出照顧服員職缺，兼職時薪最高可達450元，歡迎擁有相關證照者加入。

    台北市勞動局就業服務處今（13）公布，將於15至17日攜手12家企業，釋出570個工作機會。（台北市勞動局提供）

    台北市勞動局就業服務處今（13）公布，將於15至17日攜手12家企業，釋出570個工作機會。（台北市勞動局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播