遊日注意！百合颱風、熱帶低壓左右夾擊 日本明估有強降雨

日本遭熱帶系統左右夾擊，明將出現強降雨狀況。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/07/13 14:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第5號颱風「百合」（NARI）今（13日）晨2點誕生，預估明後兩天（14-15日）就會北上侵襲日本關東、北海道，不過東海有一個熱帶低壓發展，將偏東往日本九州、韓國東南部一帶靠近，日本遭熱帶系統左右夾擊，將出現強降雨狀況，同時這個熱帶低壓將帶來與西南風在台灣北部海面、沿海相遇，北部今晚起天氣不穩。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書發文表示，「百合」颱風預估會很快在明天到後天（14-15日）就北上侵襲日本關東、東北到北海道一帶，這些地方的天氣會經歷一次急遽的變化，提醒明後天要去東日本的朋友特別注意，對台灣則沒有影響。

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而目前位於東海的擾動已經被美國海軍、日本氣象廳認定為熱帶低壓07W，未來將受到北方西風短波槽牽引而往日本九州、韓國東南部一帶靠近，預估明接近，日本氣象聽提醒，西日本地區可能出現強降雨，伴隨局部雷暴，請注意低窪地區可能發生的山崩和洪水。

吳聖宇指出，07W本身對台灣沒有影響，但是接下來會跟牽引它北上的西風短波槽合併，導致短波槽向南延伸，相關的低層南北風的風切輻合線將在明天清晨到上午掠過台灣北部、東北部海面後繼續向東移動，因此明天（14日）台灣的天氣會比較不穩定，西北方海面到台灣海峽北部一帶明天清晨到上午將有雲層移入的機會，為台中以北地區帶來短暫陣雨或雷雨，午後陸地上的熱對流發展也可能旺盛一些。

週四（17日）之後，百合颱風、07W等等系統應該都已經北上，接著南海到菲律賓以東海域將重建新一輪的西南季風槽，當中應該會有新的熱帶擾動發展，週末期間（19-20日）的天氣好壞就跟這個預報中的新熱帶擾動有關。是不是會直接影響台灣還很難說，如果路徑越偏西、往呂宋島北部、南海一帶移動，影響就會比較小，反之如果路徑比較偏西北西到西北，就有可能直接來到台灣附近，影響就會很大。

吳聖宇強調，目前系統尚未出現，連所謂的季風低壓槽都還沒有建立，因此目前的確有些言之過早，但是還是提醒民眾要持續注意後續的天氣預報資訊，尤其是週末有活動安排的朋友更要多留意天氣動態。

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