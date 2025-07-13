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    挺台南!賴瑞隆今邀志工帶「大帆布」與物資助遮屋頂

    賴瑞隆邀志工協助台南災戶蓋上大帆布遮蔽受損屋頂。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆邀志工協助台南災戶蓋上大帆布遮蔽受損屋頂。（賴瑞隆團隊提供）

    2025/07/13 12:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕丹娜絲強風吹毀台南逾7千戶屋頂!高市立委賴瑞隆今邀志工小隊，帶著「帆布」與物資前往台南災區協助災後復原工作，也號召更多人一起挺台南。

    賴瑞隆今上午啟動「高雄挺台南」災後支援，集結10多位志工夥伴與必要物資，前往台南白河與麻豆兩處災區；首批志工小隊由小港義消、技工、帆布廠商與熱心市民組成，協助災戶鋪設臨時帆布遮蔽屋頂，同時支援麻豆果農清理落果與果園環境整理。

    賴瑞隆表示，在接獲台南需求後，立即與高雄善心企業及團體，捐贈災區15箱800份新鮮麵包，並捐出舉辦活動的大型廣告帆布，送往台南協助災戶臨時遮蔽。

    他指出除了帆布，也需要志工、機械、器具協助覆蓋綑綁穩定，因此今天再增援義消志工，期盼能協助降低災害，早日恢復家園。

    他提到高雄過去遇到天災，各縣市也快速救援，今天台南等其他縣市需要協助，感謝義消及志工們利用假日挺身而出，不畏烈日、全力協助，展現高雄台南兄弟之都互助精神。

    賴瑞隆也感謝國軍、義警義消、台電及各地志工，面對重大風災大家全力搶修，會持續提供支援，全力協助台南嘉義等災區儘速復原，恢復正常生活。

    賴瑞隆邀志工協助台南災戶蓋上大帆布遮蔽受損屋頂。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆邀志工協助台南災戶蓋上大帆布遮蔽受損屋頂。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆邀志工協助台南災戶。（賴瑞隆團隊提供）

    賴瑞隆邀志工協助台南災戶。（賴瑞隆團隊提供）

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