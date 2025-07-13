慶新北玩具銀行10週年 「玩聚窩」主題展即起至9/28登場

新北市玩具銀行十週年主題展，透過圖文說明與實物展示，呈現二手玩具從回收到再生的完整循環鏈。（新北社會局提供）

2025/07/13 12:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕慶祝十週年，新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」舉行「讓愛延續‧同心十載」主題展，即日起至9月28日開跑。新北社會局長李美珍表示，新北成立玩具銀行以來，已累計回收248公噸二手玩具，經玩具銀行成功再生為48萬件教玩具，配送全台與海外公共托育中心、社區關懷據點，將玩具傳遞給更多有需要的家庭和兒童。

社會局表示，「玩聚窩」主題展透過圖文說明與實物展示，呈現二手玩具從回收、清潔、分類到再使用的循環鏈。快閃活動設計趣味關卡，「回收神隊長」讓小朋友分辨可回收和不可回收的玩具；「表情變變變」讓親子透過拆解和再造變身為新玩具；「尋木小達人」傳達木育玩具溫潤自然的特性。

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玩具銀行志工黃珈慧帶著就讀國中女兒恩禔、國小女兒恩菱一起當志工。恩禔也學會如何整理和拆解玩具，甚至當起玩具醫學院的小老師。恩菱出生來玩後，也跟著加入小志工。

玩具銀行主任張維庭表示，「玩聚窩」每週三、六、日開放一般民眾線上預約或現場報名入館；每週二、四、五則專為團體預約開放。十週年特展即日起展至9月28日登場。詳情洽新北市玩具銀行官網與臉書粉專。

「表情變變變」關卡，將拆解後的玩具變身為「表情拼圖」新玩具。（新北社會局提供）

新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」為慶祝十週年， 舉辦主題展暨快閃闖關活動，吸引200多位親子家庭參與。（新北社會局提供）

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