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    鳳頭蒼鷹飽受風災摧殘 成大倖存「小毛頭」盼平安長大

    成大光復校區風災後倖存的鳳頭蒼鷹幼雛，鳥友暱稱牠為「小毛頭」。（謝其良提供）

    成大光復校區風災後倖存的鳳頭蒼鷹幼雛，鳥友暱稱牠為「小毛頭」。（謝其良提供）

    2025/07/13 12:25

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，連野鳥也飽受其害。台南鳥友在風災後赴台南市各大公園、綠地盤點鳳頭蒼鷹等野鳥巢位受災情況，所有還在孵育中的巢位幾乎全毀，少數已經孵育出的幼雛也死傷慘重，讓鳥友不忍卒睹。其中成大校園倖存1隻毛絨絨的鳳頭蒼鷹幼雛，鳥友暱稱「小毛頭」，期盼牠逃過一劫後能平安順利長大。

    台南鳥友謝其良長期在台南市區各大公園、綠地觀察記錄鳳頭蒼鷹，風災過後，他到台南公園、東寧運動公園、體育公園、巴克禮公園、祥合公園及成大光復校區、台南大學校園等綠地，盤點災後鳳頭蒼鷹巢位受損情形，也順道記錄五色鳥等其他野鳥巢位的受災慘狀。

    謝其良表示，災後他先造訪成大光復校區的鳳巢，剛進校門就令人怵目驚心，1棵大榕樹被連根拔起，幸好不是育雛那棵大榕樹，不過也只看到1隻幼雛。而台南公園的鳳巢狀況，園區慘狀也是預料中之事，鳳巢已半毀，剛破蛋2、3天的雛鳥想必沒熬過丹娜絲的摧殘。體育公園的鳳巢也不見了，東寧公園鳳巢區也受災，原本有五色鳥樹洞巢位的樹幹已斷為兩截，巴克禮公園五色鳥的巢洞樹幹也不見了，雛鳥想必兇多吉少。此外，還有綠繡眼的幼雛也躲不過颱風摧殘在巢中死亡。

    他說，各公園綠地中，所有鳳頭蒼鷹還在孵育中的巢位幾乎全毀，少數已經離巢孵育出的幼雛也死傷慘重，原本2隻幼雛夭折1隻已算是幸運，很多都直接不見蹤影了。少數倖存的幼雛，後續仍會持續觀察，期待牠們能順利長大。

    東寧公園原本有五色鳥樹洞巢位的樹幹已斷為兩截，幼雛凶多吉少。（謝其良提供）

    東寧公園原本有五色鳥樹洞巢位的樹幹已斷為兩截，幼雛凶多吉少。（謝其良提供）

    近來愈來愈多的鳳頭蒼鷹在市區公園的綠地定居築巢育雛。（謝其良提供）

    近來愈來愈多的鳳頭蒼鷹在市區公園的綠地定居築巢育雛。（謝其良提供）

    綠繡眼的幼雛也躲不過颱風摧殘在巢中死亡。（謝其良提供）

    綠繡眼的幼雛也躲不過颱風摧殘在巢中死亡。（謝其良提供）

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