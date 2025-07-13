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    台積電高雄廠配電恐交通黑暗 市府要求台電縮短工期

    台積電高雄廠配電恐交通黑暗，高市交通局要求台電縮短工期，並緊盯行控中心路況。（記者黃良傑攝）

    台積電高雄廠配電恐交通黑暗，高市交通局要求台電縮短工期，並緊盯行控中心路況。（記者黃良傑攝）

    2025/07/13 11:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕台積電高雄廠2奈米擴產計劃，未來將帶動高雄經濟與區域發展，因廠區形同「超級大工地」，每天約4000名工地施作人員進出，施工期對左營、楠梓周邊交通帶來影響，台電為配合台積電建廠所需，在中華及翠華路段進行電力設施工程，為免造成交通黑暗期，高市府交通局要求台電減少佔用車道空間，以降低對中華路的交通衝擊。

    林姓居民指出自中華一路往南行，一過翠華路就遇到台電施工，因占據中華一路南向車道，只開放機車道通行，汽、機車同車道，近期氣候不穩下雨，騎士穿梭車陣險象環生。

    中華路是高市南北向幹道，因部分路段標線繪製已久，有民眾反映標線模糊影響行車安全，交通局為維持標線清晰可辨，維護行車秩序與安全，2個多月前派工補繪標線，透過標線反光功能，以利駕駛人在雨天或夜間明確辨識車道位置。

    不過，部分補繪標線因台電配電工程又受影響，包括南下的中華二路十全路至同盟路段、中華一路果貿市場至明誠中學段，以及翠華路國道十號末端至物產館段，預計明（115）年3月完工。

    交通局表示，目前進行內側車道施工，其餘外側及慢車道皆維持通行，除要求台電縮短工期，減少佔用車道空間，以降低對中華路的交通衝擊外，也要求施工單位設置完善交維設施，並派駐義交協助現場指揮交通。

    交通局行控中心觀察施工期間，上下班尖峰時段，中華及翠華路段南下車流略為增加，但整體車速正常，北上車道並未受影響，將持續監控車流狀況，必要時採取應變調整，降低對通行的影響，以兼顧經濟發展與交通順暢。

    高市交通局要求台電縮短工期，並緊盯行控中心路況。（記者黃良傑攝）

    高市交通局要求台電縮短工期，並緊盯行控中心路況。（記者黃良傑攝）

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