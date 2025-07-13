太平洋高壓增強！大台北今高溫直衝36度 週末有熱帶擾動發展

今日天氣。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/13 10:59

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風百合今日清晨生成，但預計直接往北靠近日本，對台灣沒有直接影響，中央氣象署指出，今日受到太平洋高壓影響，各地需注意高溫與午後雷陣雨，且大台北盆地、東南部地區、南部近山區氣溫可達36度以上，另週四後菲律賓東方可能有熱帶擾動出現，強度可接近熱帶性低氣壓。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，今日太平洋高壓增強，台灣附近雲量普遍偏少，但高壓邊緣仍有西南風吹拂，且台灣北方有一處低壓發展，因此宜蘭、南部地區、各地山區需注意午後有雷陣雨，另今日入夜到明天清晨，中部以北受台灣北方的低壓影響，有機會出現降雨。

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氣溫方面，今日各地白天氣溫普遍有31至32度，比昨天更熱，大台北盆地、東南部地區、南部近山區氣溫可達36度或以上，且東南部地區需注意焚風帶來的高溫。

曾昭誠說，明日將維持西南風為主的環境，但因水氣增加，加上清晨起北方的低壓較靠近台灣，馬祖、中部以北地區有降雨出現，南部地區清晨起至上午有不定時陣雨或雷雨，其他地區中午過後注意雷陣雨；週二、週三中南部地區清晨起有陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。

此外，週四至週六台灣的東南側、南側可能有明顯低壓帶發展，且菲律賓東方海面可能有熱帶擾動出現，強度可能接近熱帶性低氣壓，並在週末持續發展，在此期間台灣周邊環境轉為東風，東半部的雨區、雨量都會增加，其他地區有午後雷陣雨。

曾昭誠也提到，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，於今日清晨2時發展為輕度颱風「百合」，預測未來朝北靠近日本，對台灣天氣無直接影響。

今日天氣。（圖為中央氣象署提供）

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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