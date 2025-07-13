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    桃園市廣徵40年以上老屋改造、活化 每案最高補助142萬元

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為改善前立面。（住宅處提供）

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為改善前立面。（住宅處提供）

    2025/07/13 10:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大溪老街、桃園舊城區不乏老屋活化成功案例，桃市府住宅發展處廣徵屋齡達40年以上非住宅使用的合法建築物申請老屋改造、活化，住宅處表示，每案最高補助金額可達新台幣142萬元。

    住宅處長邱英哲說明，老屋再生活化補助計畫補助項目，包含老屋建築整建或修建、老屋室內修繕及老屋活化經營等3項，老建築戶外修繕最高補助40萬元，可運用在立面清理、外牆面材復舊修補或更新等項目，另外屋內機能性的修繕，包含天花板、牆面、地坪、照明、廁所裝修等，最高補助90萬元，此外利用老屋經營有助街區的店家，每月最高補助1萬元，累計可補助12個月。

    邱英哲表示，市府透過跨局處合作，整合都發局、經發局和文化局正在推動的舊城再生計畫，針對桃園、中壢車站周邊舊市區人文環境進行改造，重塑市民生活感空間，不僅改善人行環境，更期待活化後的特色老屋，成為市區一大亮點，如同台北市大稻埕特色商鋪等，讓老屋的價值不再只是土地與建物，更多了一份觀光文化資產。

    住宅處舉例，桃園市除了大溪老街，桃園區新民街只是光影獨立咖啡館，以及今年甫開幕的桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，都是老屋活化的成功案例，希望有興趣活化歷史建築的民眾、團體踴躍參與，讓桃園舊市區的特色逐漸發酵，老屋再生活化補助計畫申請送件時間，自即日起至9月30日止，採隨到隨審方式受理，相關訊息可至桃園市老屋再生活化補助計畫網頁查詢。

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為改善後立面。（住宅處提供）

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為改善後立面。（住宅處提供）

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為2樓空間改善前樣貌。（住宅處提供）

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為2樓空間改善前樣貌。（住宅處提供）

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為2樓空間改善後樣貌。（住宅處提供）

    桃園區新民街「馨百年」老宅人文空間，是老屋活化的成功案例之一，圖為2樓空間改善後樣貌。（住宅處提供）

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